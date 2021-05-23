Міс Всесвіт-2020

Зважаючи на те, що конкурс "Міс Всесвіт" торік не проводили, то церемонію нагородження та усі етапи шоу були проведені вже у 2021 році – 16 травня. Представницею від України стала "Міс Україна" Єлизавета Ястремська. Дівчина завоювала титул шляхом онлайн-голосування і з гордістю поїхала представляти країну на конкурс у США, штат Флорида. Саме у сонячному Маямі вона 2 тижні готувалась до головної події, але, на жаль, не змогла увійти в списки ні 21-ї, на 10-ти найкращих дівчат конкурсу.

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Вона зізнавалась, що була розчарована вибором журі, оскільки готувалась до події пів року, а її національний костюм до конкурсу фанати та експерьи вважали одним з найкращих.

"Коли на сцені не назвали моє ім'я, мені стало погано, різко потемніло в очах. Мені здалося, що я зараз впаду і втрачу свідомість. Я пів години не могла прийти в себе. Мені здавалося, що мені це сниться. Не могла в це повірити, адже я пів року готувалася. Ноги просто стерті в кров. Я не розуміла, як можна витратити стільки сил і не отримати те, що я хотіла", – емоційно ділилась Єлизавета Ястремська.

Перемогу на "Міс Всесвіт" натомість отримала конкурсантка з Мексики – Андреа Мезі. Дівчина працює програмісткою та виступає проти гендерного насильства. На показі вечірніх суконь вона продемонструвала яскравий червоний образ, який остаточно підкорив суддів. Щоб більше дізнатись про переможницю, читайте на Showbiz 24.

Після двох років перерви уся Європа затамовувала подих протягом всього попереднього тижня. Пандемія коронавірусу "скасувала" конкурс минулого року, як і чимало інших подій, тому на грандіозний захід у Роттердамі, Нідерланди, чекали мільйони людей по всьому світу. І подія все ж відбулась: 18 і 20 травня перші два півфінали, а 22 – фінал.

Цікаво Хто пройшов у фінал конкурсу Євробачення-2021

На конкурсі цьогоріч Україну представляв етнофольк гурт Go_A з піснею SHUM. Спочатку пісня мала дещо інший варіант запису і для конкурсу її змінили, але від цього хіт став не менш крутим та запальним. Його вже встигли охрестити як "найкращий рейв Європи" на конкурсі.

Спочатку букмекери прогнозували Україні 18 місце на конкурсі. Однак, після першої репетиції Go_A зіскочив на 8 сходинку рейтингу. Вже після першого півфіналу їхня позиція перемістилась на 4 місце і в деякі дні змінювалась на 5. У фіналі Євробачення-2021 стало відомо, що Go_A зайняли 5 місце на конкурсі – загальний бал виступу склав 364: 97 балів від журі та 267 від глядачів! Зважаючи на голосування фанатів, Україна отримала заслужене друге місце у глядацькому голосуванні.

Євробачення-2021 фінал Go_A – SHUM: дивитись відео онлайн

Варто знати Результати голосування Євробачення-2021

Переможцем конкурсу Євробачення-2021 прогнозовано стали представники Італії – гурт Måneskin з піснею Zitti e buonі. Вони отримали 524 бали.

Друге місце теж прогнозовано зайняла Франція з Барбарою Праві;

теж прогнозовано зайняла Франція з Барбарою Праві; Третє місце – Швейцарія, співак Gjon's Tears;

– Швейцарія, співак Gjon's Tears; А четверте – Ісландія, гурт Daði & Gagnamagnið.

Måneskin – Zitti e buoni: дивитись відео переможця Євробачення онлайн

Фінал "Холостяка" 11 сезон

Романтичне реаліті-шоу "Холостяк" 11 сезон підійшло до свого завершення напередодні фіналу Євробачення – 21 травня. Головним героєм проєкту став бізнесмен Михайло Заливако, який залишив у фіналі шоу трьох дівчат – Розалі Номбре, Юлю "Зайку" Бельченко та Анну Богдан. Оскільки Юля неочікувано повернулась у шоу в передостанньому випуску, то Михайло змушений був попрощатись з Розалі, адже все ж відчував найбільшу симпатію до Юлі та Анни.

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Свої фінальні побачення Михайло та дівчата провели у Дубаї, де побували на екстримальних розвагах у поєднанні з романтичними усамітненнями. До кінця важко було сказати, кого обере "Холостяк", але все ж найбільшу закоханість чоловік відчував до Анни Богдан – колишньої дружини ексочільника глави Офісу Президента – Андрія Богдана. Наразі невідомо, чи залишилась пара разом після проєкту і про це стане відомо лише наступного тижня на постшоу "Як вийти заміж".

До слова Серце луснуло, – Юля "Зайка" відреагувала на фінальний вибір "Холостяка"

Аріана Гранде одружилась

Не менш цікава та романтична подія трапилась на початку минулого тижня. Попзірка Аріана Гранде таємно одружилась зі своїм коханим – агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом. Подія відбулась у будинку подружжя в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія. На весіллі було всього 20 гостей, а крихітне та інтимне весілля було сповнене щастям і любов'ю. Ніхто із зірок ще не коментував шлюб, тому жодних фото пара не публікувала.

Варто зазначити, що про заручини з коханим Аріана оголосила наприкінці грудня 2020 року. Раніше вона була заручена з Пітом Девідсоном, але раптом розірвала стосунки. Також раніше вона зустрічалась із Мак Міллером, який у 2018 році помер від передозування наркотиками.

Наомі Кемпбелл стала мамою

50-річна топмодель Наомі Кемпбелл стала мамою! Неочікуваною звісткою жінка поділилась 18 травня, де опублікувала фото ніжок малюка, які тримала у руках. Ймовірно, супермодель стала мамою завдяки послугам сурогатного материнства, адже у квітні цього року вона презентувала нову колекцію Michael Kors, де ніхто не помічав зміни у фігурі. Згодом стало відомо, що жінка мріяла стати матір'ю 10 років і була переконана, що завдяки науці вона це зможе зробити у будь-який момент.

Мама Наомі Кемпбелл вже встигла розсекретити стать дитини – Валері Морріс стала бабусею онучки.

Принцеса Беатріс – вагітна

На Наомі Кемпбелл щасливі звістки про материнство не закінчились! Внучка Єлизавети II, принцеса Беатріс оголосила, що восени народить свого первістка. Жінка очікує на появу дитини від свого чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці, з яким одружилась у 2020 році на приватній службі.

На новину вже встигла радісно відреагувати сама королева Єлизавета II, а також рідна сестра Беатріс – принцеса Євгенія, яка у лютому цього року теж стала мамою сина Августа. На відміну від Євгенії та кузена принца Гаррі, малюк принцеси Беатріс матиме титул – все через аристократичне походження батька. Едоардо Мапеллі Моцці є італійським графом, тому його нащадок матиме титул не британської королівської сім'ї, а граф або нобілі донна, що в перекладі з італійської – "шляхетна жінка".