В інтерв'ю Єлизавета Ястремська поділилась, що для участі в конкурсі повністю змінила своє життя і старанно працювала над собою. Тому, коли її ім'я не назвали у списку 21 найкращої конкурсантки "Міс Всесвіт", їй стало погано. Вона до кінця була переконана у хорошому результаті.

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"Коли на сцені не назвали моє ім'я, мені стало погано, різко потемніло в очах. Мені здалося, що я зараз впаду і втрачу свідомість. Я пів години не могла прийти в себе. Мені здавалося, що мені це сниться. Не могла в це повірити, адже я пів року готувалася. Ноги просто стерті в кров. Я не розуміла, як можна витратити стільки сил і не отримати те, що я хотіла", – емоційно поділилась Єлизавета Ястремська.

Вона додала, що мала шалену підтримку фанатів та іноземців, особливо з Філіппін. Також вона добре здала інтерв'ю, під час якого розмовляла англійською мовою, а не рідною, щоб справити краще враження на журі. "Міс Україна" була впевнена, що інтерв'ю – це 70% успіху. Але дива не сталось.

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Що думає Ястремська про володарку "Міс Всесвіт"

Незважаючи на те, що на конкурсі всі здружились, Єлизавета близько не спілкувалась із мексиканкою Андреа Мезі, яка отримала перемогу.

Скажу чесно, у членів журі на конкурсі є країни, які їм подобаються. А дівчинка з Мексики красива, більше сказати нічого не можу. Всі учасниці були гідними... Мені іноді здається, що це залежить не від міс, а від країни, яку представляють. Я можу помилятися, звичайно, але все може бути,

– зазначила Ястремська.