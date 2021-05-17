Затамувавши подих, прихильники індустрії моди та краси спостерігали за довгоочікуваним конкурсом, який у 2020 році не проводили через пандемію коронавірусу.

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Переможниця "Міс Всесвіт" у 2020 році

Серед фіналісток, які виходили на сцену в конкурсу в Маямі, перемогу вдалося здобути мексиканці Андреа Мезі.

Вона стала третьою представницею своєї країни, яка перемогла на "Міс Всесвіт" за всю історію конкурсу. Раніше Мексика займала перше місце у 1991 і 2010 роках.

У п'ятірку лідерів також увійшли представниці таких країн: