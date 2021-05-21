У дванадцятому випуску 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" харківський бізнесмен Михайло Заливако провів заключні побачення з трьома претендентками на своє серце. Напруги зустрічам додало зухвале повернення Юлі "Зайки", однак саме ці побачення допомогли чоловіку розставити всі крапки над "і" та зробити фінальний вибір.

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Так, перемогу в проєкті здобула Анна Богдан! Саме з нею Михайло Заливако готовий будувати стосунки в реальному житті, а не під прицілом камер, планувати сім'ю та заводити дітей.

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