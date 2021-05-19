18 травня супермодель Наомі Кемпбелл ошелешила новиною про те, що стала мамою вперше. Вона не повідомляла жодних деталей стосовно материнства, однак стать дитини оголосила її мама в інстаграмі.
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Мама Наомі Кемпбелл відреагувала на появу внучки
Валері Морріс опублікувала на особистій сторінці таке саме фото доньки з онучкою, яке раніше супермодель поширила в себе. Мама знаменитості повідомила, що Наомі тепер має донечку, та зворушливо привітала її з материнством.
Вітаю свою доньку Наомі з народженням доньки. Я дуже схвильована, оскільки довго чекала, щоб стати бабусею,
– написала Валері Морріс під фото.
Наомі Кемпбелл не утрималась від коментаря й відповіла найближчій: "Ми любимо тебе, мамо".
Наомі Кемпбелл стала мамою: що про це відомо
- Про вагітність знаменитої супермоделі не повідомляла ні вона сама, ні джерела з її оточення. Примітно, що у квітні цього року знаменитість представила нову колекцію Michael Kors, де ніхто не помітив зміни у фігурі.
- ЗМІ та шанувальники підозрюють, що Наомі Кемпбелл звернулась до послуг сурогатної матері. "Я весь час думаю про дітей, але тепер, коли є наука, сподіваюся, що зможу зробити це, коли захочу", – розповідала вона раніше.
- Зірка зізналась, що бути матір'ю – означає мати найбільшу любов на світі: "Прекрасне маленьке щастя вибрало мене як свою матір. Це така величезна честь для мене – прийняти у своє життя цю ніжну душу, що не вистачає слів, щоб описати зв'язок, який я тепер поділяю з тобою, мій ангеле".