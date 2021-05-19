18 травня супермодель Наомі Кемпбелл ошелешила новиною про те, що стала мамою вперше. Вона не повідомляла жодних деталей стосовно материнства, однак стать дитини оголосила її мама в інстаграмі.

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Мама Наомі Кемпбелл відреагувала на появу внучки

Валері Морріс опублікувала на особистій сторінці таке саме фото доньки з онучкою, яке раніше супермодель поширила в себе. Мама знаменитості повідомила, що Наомі тепер має донечку, та зворушливо привітала її з материнством.

Вітаю свою доньку Наомі з народженням доньки. Я дуже схвильована, оскільки довго чекала, щоб стати бабусею,

– написала Валері Морріс під фото.

Наомі Кемпбелл не утрималась від коментаря й відповіла найближчій: "Ми любимо тебе, мамо".

Наомі Кемпбелл стала мамою: що про це відомо