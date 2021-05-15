Ліза Ястремська – одна з тих щасливиць-дівчат, якій вдалось потрапити на яскраву сцену такої грандіозної події, як "Міс Всесвіт-2020". Відомо, що конкурс краси мали провести ще минулого року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021 рік.

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Що відомо про учасницю "Міс Всесвіт-2020" Єлизавету Ястремську

Киянка Єлизавета Ястремська народилась 1993 року у багатодітній сім'ї й має сестру та двоє братів. У 2008 році сім'ю дівчини нагородили титулом "Сім'я року" від Печерського району міста Києва, адже всі діти у їхній родині мали великі успіхи й досягнення у навчанні та спорті.



Що відомо про учасницю Єлизавету Ястремську / Фото з інстаграму дівчини

Сама Ліза дуже любить вивчати мови й вільно володіє французькою, англійською, а також опановує німецьку. Майбутня "Міс Україна-2020" здобула вищу освіту у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана на спеціальності "Управління персоналом і маркетинг". Не зупиняючись на досягнутому, Ліза захопилась візажем й пройшла курси макіяжу. Також, вона спробувала себе у журналістиці, адже закінчила школу телеведучих.

Окрім освіти в Україні, Ястремська побувала на навчанні у Франції. Закохавшись у французьку культуру, красуня захистила наукову роботу у Малій академії наук з історії французької мови.



"Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму дівчини

Ще у дитинстві Єлизавета почала марити конкурсами краси та моделінгом, а вже у 2016 році дійшла до фіналу конкурсу "Міс Україна Всесвіт", однак через особисті причини не змогла далі взяти у ньому участь. У 2019 році вона знову випробовує себе і йде на той самий конкурс краси, де отримує титул віцеміс.

У тому ж році Ліза виборює перемогу у міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019. Стосовно "Міс Україна Всесвіт" дівчина таки не здається, тож у 2020 році знову намагається завоювати таку бажану корону, і їй це вдається.



Біографія Єлизавети Ястремської / Фото з інстаграму дівчини

Єлизавета Ястремська також займається модельною кар'єрою й встигла знятись у таких глянцях як L'Officiel, "Наталі", "Ліза". Увійшовши у світ моди, модель також захотіла залишити у ньому свій слід, тож створила власний бренд вечірніх суконь і стильних купальних костюмів.

Я запустила свою лінію одягу під назвою Elza. В основі цієї назви зійшлося все. Elza – європейська варіація мого ім'я Єлизавета. Також, я є великою прихильницею гурту "Океан Ельзи". Мій перший показ колекції вечірніх суконь "la femme fatale", що у перекладі з французького "фатальна жінка" був у Києві. Другий показ був у Туреччині. Зараз плануємо нову колекцію жіночого одягу і запускатимемо виробництво купальників,

– ділилась модель.

Ліза також стверджує, що має на меті відкрити шоуруми у різних куточках світу.

"Міс Україна-2020" активно веде й свою інстаграм сторінку. Туди дівчина постить різні моменти свого життя й розповідає чим вона займається. Зокрема можна побачити, що Єлизавета популяризує серед своєї аудиторії здоровий спосіб життя, займається йогою та благочинністю, а також обожнює малювати. 28-річна дівчина пише мотивуючі дописи під фото, за що отримує купу приємних коментарів.

Цікаво, що шлях Лізи до омріяної участі у конкурсі "Міс Всесвіт-2020" не був таким простим і легким. Спочатку на заваді стала загроза коронавірусної інфекції, а згодом красуні не відразу надали візу у США, де має проводитись захід.

Причиною відмови у дозволі на в'їзд став збіг обставин – рідна сестра Єлизавети вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним зараз в Маямі, куди як раз і збиралась летіти модель. Та, завдяки зусиллям організаторів конкурсу і самої Єлизавети, вона все ж змогла потрапити у США.



Єлизавета Ястремська у національному костюмі / Фото з інстаграму дівчини

На сцені міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" Єлизавета Ястремська з'явиться у двох розкішних образах – у національному костюмі в чорно-білих кольорах, що імітує витинанку, та спокусливій сукні червоного кольору з глибоким декольте та розрізом до стегон. Образ "Душі-Витинанки" на шоу обрали не просто так.

Українська витинанка – це генетична пам'ять нашої нації. Назва "витинанка" походить від слова "витинати", тобто "вирізати". Здавна цими орнаментальними прикрасами з паперу прикрашали стіни, вікна, полиці осель. Витинанки з тканини та шкіри також використовувалися в оздобленні одягу. Традиційно у витинанки закладали сюжет, який розповідав, що відбувається в родині: які були свята, весілля, хто народився,

– пояснювала Ліза.

У багатьох інтерв'ю дівчина ділилась й своїми вподобаннями у чоловіках. Насамперед у представниках протилежної статі Ястремська найбільше цінує розум, почуття гумору, оптимізм та бажання вести здоровий й активний спосіб життя, який веде і вона.