Хоч конкурс Євробачення-2021 ще не почався, проте це не заважає букмекерам ставити ставки й прогнозувати, хто переможе й отримає головний кубок шоу. Цьогоріч у букмекерській таблиці лідерську позицію займає Литва.

Незважаючи на карантинні умови й пандемію коронавірусу, міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 проведуть у Нідерландах, в місті Роттердам. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, у якому проголосять переможця, відбудеться 22 травня.

До слова Увійдуть в п'ятірку: Володимир Бебешко оцінив шанси гурту Go_A на Євробаченні-2021

Прогнози букмекерів, хто має шанс перемогти на Євробаченні-2021

Нещодавно оголосили, що етнофолк-гурт Go_A, який представлятиме Україну на Євробаченні-2021, поїде на конкурс з піснею "Шум". Проте, букмекери не дуже схиляються до думки, що переможуть українці й тримають наших виконавців на 26-й позиції таблиці.



Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2021

Перше місце в прогнозі букмекерів посідає гурт з Литви, на другому і третьому місцях розташувалися виконавці з Ісландії та Болгарії. У п'ятірку найкращих також увійшли представники Франції та Росії. Хоч, український гурт й розташувався лише на 26-му місці, його популярність з кожним тижнем все збільшується і збільшується. Найменший відсоток здобуття перемоги прогнозують гурту з Албанії, який знаходиться у кінці списку – на 41 місці.

Що відомо про представників Литви на Євробаченні-2021

Гурт The Roop був створений в листопаді 2014 року у Вільнюсі. До його складу входять Вайдотас Валіукевичус, Робертас Баранаускас, Мантас Банішаускас. Литовці вже робили спробу вибороти кубок Євробачення у 2018 році, але тоді вони зайняли третє місце в національному відборі.