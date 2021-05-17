Варто зазначити, що раніше мексиканки отримували нагороду в 1991 і 2010 роках. Коли Андреа Мезі отримала перемогу, у своїй фінальній промові вона наголосила на зміні стандартів краси у світі. Але разом з цим, на її думку, змінились і стереотипи.

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Краса – це не просто те, як ми виглядаємо. Для мене краса – це те, що випромінює наш дух і наші серця. Ніколи не дозволяйте комусь говорити вам, що ви не цінні,

– зазначила "Міс Всесвіт-2020".

Біографія "Міс Всесвіт-2020" Андреа Мезі

26-річна мексиканська красуня народилась у місті Чіуауа у сім'ї, яка має китайсько-мексиканські корені. Окрім неї, батьки народили ще двох молодших за Андреа доньок. Після навчання у школі Мезі вступила в Автономний університет Чіуауа, де вивчала програмну інженерію. У 2017 році вона закінчила заклад та почала працювати за спеціальністю. Окрім основної роботи, вона працювала моделлю.

Вже кілька років Андреа Мезі є активісткою та працює з Муніципальним інститутом жінок, які боряться за права жінок та припинення гендерного насильства. У вільний час Мезі захоплюється технікою візажу, є великою шанувальницею екстремальних видів спорту. Андреа також є офіційним послом туристичного бренду міста Чіуауа.

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Конкурси краси

На рахунку переможниці "Міс Всесвіт-2020" – 4 конкурси краси:

"Міс Мексика-2017";

"Міс світу-2017";

"Міс Мексика-Всесвіт 2020";

"Міс Всесвіт-2020".

Участь у "змаганнях" дівчина розпочала у 2016 році і відтоді невпинно завойовувала один титул за іншим. У своєму першому конкурсі вона отримала звання "Міс Чіуауа-2016", а у 2020 році знову стала "Міс Чіуауа".

Фотографії Андреа Мезі в інстаграмі