Перший півфінал Євробачення-2021 відбувся у вівторок, 18 травня о 22:00 у прямому ефірі. На розкішну сцену конкурсу вийшли музиканти із 16 країн, однак у фінал пройшли лише 10 конкурсантів .
Актуально Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні
Євробачення-2021: хто пройшов у фінал
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Росія: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеція: Tusse – Voices
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Україна: Go_A – SHUM
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Що відомо про фінал Євробачення-2021
До фіналу Євробачення-2021, окрім обраних конкурсантів з двох півфіналів, автоматично потраплять учасники країн-засновниць шоу й країни, яка приймає конкурс, а саме:
- Італія: Måneskin – Zitti e buoni
- Франція: Barbara Pravi - Voilà
- Іспанія: Blas Cantó – Voy a quedarme
- Німеччина: Jendrik – I Don’t Feel Hate
- Велика Британія: James Newman – Embers
- Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Відео виступів фіналістів Євробачення-2021
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: The Roop – Discoteque
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Manizha – Russian Woman
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Tusse – Voices
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Elena Tsagrinou – El Diablo
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: TIX – Fallen Angel
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Hooverphonic – The Wrong Place
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Eden Alene – Set Me Free
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Efendi – Mata Hari
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Go_A – SHUM
Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Destiny – Je Me Casse