Як виявилося, первісток принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці матиме титул, який отримає при народження. Натомість син принц Гаррі і Меган Маркл Арчі такого титулу не має, так само як і син принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

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Чому дитина принцеси Беатріс матиме титул

Едоардо Мапеллі Моцці, чоловік онуки королеви Єлизавети ІІ, є італійським графом. Коли пара одружилась, принцеса Беатріс стала італійською графинею. Тому й дитина подружжя матиме титул, щоправда, не британської королівської сім'ї, а граф або нобілі донна, що в перекладі з італійської – "шляхетна жінка".

Оскільки чоловік принцеси Євгенії, Джек Бруксбенк, не має аристократичного коріння, то й не може передати синові якийсь титул.

Арчі та син принцеси Євгенії не мають королівських титулів: в чому причина