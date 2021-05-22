В останньому ефірі "Холостяка-11" за серце харківського бізнесмена Михайла Заливаки боролися троє харизматичних красунь – Анна, Розалі та Юлія "Зайка". Чоловік ще з першої вечірки дивував публіку, коли вирішив залишити в шоу всіх 29 учасниць, і продовжував приголомшувати сміливими рішеннями аж до фіналу. Він дозволив повернутися Юлії "Зайці" на етапі знайомства з батьками. Чи не пошкодував Михайло про це та з ким вирішив продовжити будувати стосунки поза межами знімального майданчика – читайте далі.

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Побачення з фіналістками в меблевому центрі

Згідно з правилами проєкту фінальний вибір "Холостяк" має робити між двома дівчатами. Саме тому він вирішив зустрітися окремо з Анею, Юлею "Зайкою" та Розалі. Михайло запросив учасниць в меблевий центр. Він запропонував дівчатам спроєктувати кімнату, яка буде найважливішою у їхньому спільному домі. Таким чином Заливако прагнув перевірити, з ким із претендентом на його серце є спільні погляди.

Аня та Юлія обирали, яку б спальню хотіли, а Розалі захотіла обирати вітальню. З меблями та іншими елементами декору для спальні дівчата визначилися швидко, а ось Розалі довго обирала, що ж хоче.

Вкінці кожної зустрічі працівники меблевого центру допомогли спроєктувати ті кімнати, які обрали дівчата. Під час спілкування з Розалі Михайло здивувався, адже дівчина обирала вітальню для посиденьок з друзями, але не для них обох. А ось розмови з Юлею та Анею були душевні та інтимні розмови про сім'ю, спільне життя, дітей.

Михайло прийняв рішення відпустити Розалі, зазначивши, що в неї немає бачення спільного майбутнього. Це неабияк здивувало та засмутило дівчину.

Досі не вірю, що це сталося. Боляче від того, що наша історія закінчилася. Зараз я ніби впала у прірву. Це не такий фінал, який я уявляла,

– прокоментувала вибір "Холостяка" Розалі.

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Аня та Юлія "Зайка" отримали від Михайла троянди. Анна була дуже здивована, коли побачила конкурентку, з якою декілька тижнів тому Заливако попрощався. Однак "Холостяк" зізнався, що до обох є почуття, тому вибір робитиме саме між цими учасницями.

Михайло разом із дівчатами полетів в Дубай, де відбулися вирішальні побачення цього сезону та довгоочікуваний вибір "Холостяка".

Екстремальне побачення та обід в небі з Анею

Аня не приховувала свою злість та розповіла Заливаці, що їй не подобається. Дівчина ревнує "Холостяка", тому не одразу пробачила йому те, що він вкотре зробив їй боляче. Побачення Анни та Михайла розпочалося з атракціонів. Учасниця обожнює адреналін, тому насолоджувалася кожним моментом.

Згодом Заливако запропонував дівчині піти на дитячу карусель. Це були милі, веселі моменти, проте Ані така розвага не дуже сподобалася. Їй більше до вподоби екстрим. "Холостяк" подарував красуні іграшкову собаку, яку їй не вдалося виграти на одному з атракціонів.

Після усіх розваг Михайло сказав, що хоче пообідати з Анею в небі. Між ними відбулася інтимна розмова, яка трішки збентежила "Холостяка". Дівчина постійно хоче пізнавати щось нове, а в житті завжди є рутина, яку неможливо змінити. Богдан прагне жити в Києві й хоче, щоб разом із нею був Заливако. "Холостяк" не зрозумів, як Аня бачить їхнє спільне життя після проєкту.

Він вирішив продовжити розмову за романтичною вечерею в готелі. Тоді Аня поділилася, що хоче взаємного кохання й прагне робити чоловіка, який буде поруч із нею, щасливим. Михайло наголосив, що для нього в стосунках немає кордонів. Чоловікові не подобається Київ, однак почуття до Анни можуть бути сильнішими за небажання жити в столиці.

"Холостяк" почав питати про колишнього чоловіка дівчини – Андрія Богдана. Однак дівчина не захотіла говорити на цю тему. Вона наголосила Михайлові, що будує своє майбутнє з ним. Після цього напруження зникло і побачення продовжилося пристрасними поцілунками та обіймами. Також були розмови на дуже інтимні теми й багато тактильності.

Катання на сноубордах і романтична вечеря з Юлею "Зайкою"

Михайло запросив Юлію на активне побачення. Вони вдвох відправилися кататися на сноубордах. "Зайка" не любить зимові види спорту, тому "Холостяк" вирішив показати дівчині, що це може бути весело.

Дівчина ніколи раніше не каталася на лижах чи сноуборді, тому Заливако постійно підтримував її та заспокоював. "Холостяк" приділив час тому, щоб навчити Юлію. Коли в "Зайки" вийшло поїхати на сноуборді, обоє були дуже щасливими.

Після катання Михайло зробив дівчині ще один сюрприз. Вони пішли до пінгвінів, що неабияк сподобалося як Юлі, так і "Холостяку". Це було дуже цікаво та захопило обох.

Останнє побачення Юлії та Михайла на проєкті продовжилося за романтичною вечерею на терасі з неймовірно красивим краєвидом на фонтани та захід сонця. Вони вечеряли, танцювали, обіймалися. Не обійшлося без розмови про спільне життя, якого хочуть обоє. На питання про те, у якому місті "Зайка" хоче жити, вона зазначила, якщо Михайло покличе в Харків, то вона готова переїхати.

Наприкінці зустрічі Заливако запропонував дівчині усамітнитися. Він поділився, що хоче в домі затишок, щоб було про що поговорити зі своєю обраницею. Також зізнався, що йому подобається повернення Юлії й для нього це цінно. "Зайка" розповіла, що вона справді хоче бути з "Холостяком" і кохає його.

Вибір "Холостяка" Михайла Заливаки

Наприкінці випуску фіналістки та Михайло розповіли свої враження від проєкту, переживаннями. "Холостяк" зізнався, що ніколи б не подумав, що може відчувати те, що відчув на шоу. Заливако розповів, як розвивалися стосунки з Юлею та Анею, як він бачить те, що відбувалося протягом трьох місяців. Натомість дівчата поділилися своїми почуттями.

Після цього дівчата збиралися до "Холостяка" на головну церемонію сезону, де Михайло мав зробити фінальний вибір. Кожній з дівчат Заливако сказав приємні слова, однак хвилювання не вщухало ні в кого.

З Анею, з Юлею у "Холостяка" на проєкті було 2 неповторні історії, почуття, які неможливо описати словами. Однак освідчитися Михайло зміг лише одній. І нею стала Анна Богдан. З Юлею "Зайкою" Заливако попрощався, зізнавшись, що не кохає її.