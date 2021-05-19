Відомо, що рейтингова таблиця Євробачення-2021 складається з голосів журі та аудиторії, у пропорції 50:50. Саме від їхньої думки залежить доля учасників пісенного конкурсу. Цьогорічне голосування у першому півфіналі показало, що у фінал вийшло 10 країн.
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Євробачення-2021 перший півфінал: результати голосування
18 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2021, де свої номери показала перша частина учасників. Зокрема, на сцені виступили 16 конкурсантів і лише дійсно обрані з них потрапили до фіналу:
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Росія: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеція: Tusse – Voices
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Україна: Go_A – SHUM
За омріяну перепустку до фіналу намагались боротись такі країни як …. . Проте, конкурсантам цих держав забракло глядацької симпатії, аби пройти далі.
До слова Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні
Як відбувається голосування на Євробаченні
- Журі та телеглядачі Євробачення мають окремі набори балів. Першими завжди оголошуються голоси журі кожної країни, вголос оголошується тільки оцінка у 12 балів, інші оцінки просто виносять на табло.
- Після цього оголошення балів журі, показують бали, визначені голосуванням глядачів Євробачення. Спершу оголошують країну, яка отримала найменше балів, і закінчують країною, яка отримала найбільше балів.
- Переможця буде обрано за найбільшою кількістю балів за системою 50:50, тобто враховуватимуться найвищі оцінки глядачів, а також членів національних журі.
- Для глядачів голосування проводиться за допомогою SMS й телефонних дзвінків. Вікно для голосування буде відкрито протягом 35 хвилин. Однак, важливо пам'ятати, що за свою країну здійснювати голосування не можна.