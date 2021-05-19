Відомо, що рейтингова таблиця Євробачення-2021 складається з голосів журі та аудиторії, у пропорції 50:50. Саме від їхньої думки залежить доля учасників пісенного конкурсу. Цьогорічне голосування у першому півфіналі показало, що у фінал вийшло 10 країн.

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Євробачення-2021 перший півфінал: результати голосування

18 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2021, де свої номери показала перша частина учасників. Зокрема, на сцені виступили 16 конкурсантів і лише дійсно обрані з них потрапили до фіналу:

Норвегія: TIX – Fallen Angel Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free Росія: Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo Швеція: Tusse – Voices Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place Україна: Go_A – SHUM

За омріяну перепустку до фіналу намагались боротись такі країни як …. . Проте, конкурсантам цих держав забракло глядацької симпатії, аби пройти далі.

До слова Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні

Як відбувається голосування на Євробаченні