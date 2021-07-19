Все почалося з "Холостячки": історія кохання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Одна з найпопулярніших зіркових пар склалася на проєкті "Холостячка". Саме там акторка Ксенія Мішина закохалася у ведучого Олександра Еллерта. Одразу після фіналу закохані почали жити разом, будували стосунки. Через рік Ксенія оголосила, що розійшлася зі своїм обранцем і повертатися до нього не планує.

Як розвивалася історія Ксенії та Олександра на "Холостячці" та після фінального вибору дівчини – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

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Мішина та Еллерт на "Холостячці"

На першій вечірці реаліті-шоу з'ясувалося, що раніше Еллерт був знайомий з Мішиною. Він навіть писав їй у соціальних мережах, проте на романтичні стосунки не наважувався.

Під час особистого знайомства чоловік подарував головній "Холостячці" країни прикрасу, яку виготовив власними руками – срібну підвіску з кулоном у формі ґудзика. Такий подарунок дуже сподобався дівчині.

Вже на 3 тижні проєкту відбулося їхнє перше індивідуальне побачення. Олександр створив романтичну атмосферу, старанно готувався до чуттєвого танго, яке вони станцювали разом. Вони багато розмовляли, фотографувалися, ділилися особистими моментами з життя. Ксенія не приховувала, що Еллерт подобається їй і хотіла продовжувати спілкування.

Стосунки між ними стрімко розвивалися. На 5 тижні "Холостячки" Олександр запросив Ксенію на побачення в Олешківські піски, що на Херсонщині. Там вони каталися на квадроциклах, а ввечері влаштували романтичні посиденьки біля вогнища. Разом розглядали зоряне небо, смакували кавуном, який акторка обожнює, багато сміялися та просто насолоджувалися часом, який проводять разом.

Це побачення дуже зблизило їх і завершилося романтичним поцілунком. Тоді стосунки вийшли на новий рівень. Пара залишилася разом ночувати в пустелі.

На ще одному побаченні комік хотів справити враження на Ксенію та влаштував справжнє "сафарі" на узбережжі Дніпра. Прогулянка була не лише активною, а й романтичною. Ксенія та Олександр зізналися один одному у взаємних почуттях і ніжно поцілувалися.

На етапі знайомства з рідними Еллерт вирішив познайомити Ксенію зі своєю донькою Елею. Мішина взяла на побачення сина Платона. Вони вчотирьох готували шоколадні цукерки, активно спілкувалися та знаходили спільну мову.

Проте "Холостячку" збентежило те, що чоловік не захотів знайомити її з батьками. Тоді дівчина зазначила, що він міг зробити це хоча б за допомогою відеозв'язку.

У фіналі проєкту акторка познайомила Олександра зі своїм батьком. Тоді ведучий сказав, що любить Ксенію. "Холостячка" здивувалася, що він зробив це у присутності тата, а не, коли вони були лише вдвох у минулі тижні.

Чоловіки зустрілися біля озера за риболовлею. Згодом усі троє відправилися в ресторан, де тато Ксенії ставив Олександру запитання, які його цікавили.

Після зустрічі з батьком Мішина та Еллерт відправилися на екстремальне побачення – літали на паропланах за Києвом. Згодом вони продовжили спілкування в ресторані та спа-центрі, проте такий розвиток подій не подобався "Холостячці". Вона зазначала, що їхнє спілкування на межі дружби та веселощів, проте романтичних стосунків між ними немає.

Та, як виявилося, це не впливало на головний вибір Ксенії Мішиної. Фінальна церемонія була дуже напруженою та емоційною. Олександр Еллерт і його конкурент Олексій Тригубенко зізналися "Холостячці" у коханні та сказали надзвичайно важливі слова. Тоді вибір Ксенії був не зрозумілим, адже вона віддала перевагу Олександру, хоча з Тригубенком була найщасливішою жінкою.

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Життя Мішиної та Еллерта після проєкту

Ксенія зізнавалася, що іскра між нею та Олександром виникла ще на початку проєкту. На фінальному пост-шоу закохані з'явилися разом і зізналися, що продовжили будувати стосунки після телевізійного фіналу.

Тривалий час вони приховували стосунки, оскільки не можна було з'являтися разом на публіці до виходу на екрани останнього випуску. Коли всі дізналися, що після фіналу вони все-таки залишилися разом, Ксенія та Олександр вирушили на спільний відпочинок в Буковель.

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В лютому Мішина та Еллерт разом із дітьми відпочивали в Домінікані. Зіркова пара активно ділилася світлинами на сторінках у соціальних мережах і не приховувала свого щастя.

Розрив стосунків

У квітні в мережі вперше почали обговорювати розрив стосунків Мішиної та Еллерта. Тоді акторка видалила фотографії з обранцем, залишивши лише 2 рекламні дописи, та відписалася від нього в інстаграмі. Ксенія ніяк не коментувала це і не відповідала на запитання шанувальників.

Лише через деякий час дівчина з'явилася в інстаграм-сторіз коміка й тоді стало зрозуміло, що закохані все ще разом.

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Ксенія зізнавалася, що в стосунках з Олександром був складний період, були розчарування. Однак пара намагалася врятувати спільну історію, про яку мріяла.

Мішина та Еллерт навіть зробили спільні татуювання – маленькі сердечка на ногах. Однак, як виявилося, навіть це не може стати ознакою вічного кохання. Закохані поширювали фото, де зображені щасливими, проте ніхто не знав, що відбувалося між ними насправді.

16 липня акторка заявила, що раз і назавжди розірвала стосунки з обранцем з "Холостячки". Повертатися до Еллерта вона не збирається. Також Ксенія просила не звертатися до неї за коментарями та поважати її рішення.

Ми більше не пара, це моє остаточне рішення. Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї зняли б драму,

– написала Мішина.

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Наразі Ксенія відпочиває з подругами в Криму. Олександр також відправився на окупований півострів. Ймовірно, він намагається повернути кохану та продовжити їхню історію.