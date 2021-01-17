Нещодавно соціальними мережами розлетівся ролик із фрагментом шоу, де брали участь і Ксенія Мішина, і Олександр Еллерт. Однак це відбувалось ще до зйомок "Холостячки". Олександр Еллерт розповів, чи була пара знайома до проєкту.

Зустріч Мішиної та Еллерта

Шанувальники романичного шоу "Холостячка" знайшли фрагмент з шоу "Інтуїція", в якому брали участь і Олександр Еллерт, і Ксенія Мішина. Переможець проєкту прокоментував його одну з перших зустрічей з акторкою в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

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Глядачі "Холостячки" після того, як зрозуміли, що пара була помічена разом ще до зйомок реаліті, запідозрили, що їхні стосунки – звичайна постанова.

Зазначимо, що в одному з випусків "Інтуїції" головними героями стали Тіна Кароль та Євген Кошовий. Групою підтримки для співачки стали Євген Кот та Ксенія Мішина. А артисту "Кварталу 95" допомагали друзі Степан Казанін та Олександр Еллерт.

Чи були знайомі Ксенія Мішина та Олександр Еллерт до проєкту

На той момент зірки, що згодом взяли участь в шоу "Холостячка", не були знайомі. Не познайомилися вони і після "Інтуїції". Олександр Еллерт зізнався, що це навіть на краще.

Тоді у мене не вийшло з нею познайомитися. Ми брали участь в різних командах, один проти одного. Вона була в скромному гольфику, з розпущеним волоссям. Може, це й на краще, що тоді не вийшло контакту. Адже якби він був, невідомо, як би далі розвивалися події,

– розповів Олександр Еллерт.

Також через певний час зірки знову зустрілися на онлайн-курсах. Але справжнє знайомство відбулося вже на романтичному проєкті. Олександр пожартував: "Виявляється, Бог справді любить трійцю". І додав, що зустріч з Ксенією для нього – подарунок долі і магія.