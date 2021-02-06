Днями головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина разом з обранцем Олександром Еллертом і дітьми відправилась у сімейну відпустку в Домінікану. Це перша мандрівка пари з дітьми – сином акторки Платоном і донькою гумориста Елею.

Після фіналу реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт встигли відпочити вже двічі. Напередодні Нового року закохані вирушили на лижі в Буковель, а нещодавно повернулися з Одеси, куди поїхали з 8-річним сином зірки Платоном. Зараз пара відпочиває в Домініканській Республіці з обома нащадками.

Цікаво Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з дітьми відправилися на відпочинок: фото

Знаменитості з дітьми зупинились в 5-зірковому готелі на узбережжі Карибського моря. У перший день відпочинку вони встигли помедитувати, скуштували місцевий делікатес – равлики та влаштувати сімейну фотосесію на пляжі.

Фото Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта з дітьми

Перед камерою "Холостячка" постала у звабливому купальнику сірого кольору, солом'яному капелюсі та сонцезахисних окулярах. Натомість Олександр Еллерт був одягнений у чорні шорти та білу футболку з принтом. 13-річна донька гумориста Еля позувала в чорному топі та ніжно-рожевих шортах, а син акторки Платон – плавках і кепці.

Сім'я спробувала сфотографуватися в повітрі, підстрибнувши на піску. Проте з синхронністю в них не склалося. Коханий Мішиної пожартував, що навіть цей кадр їй вдалось зробити зі 163 спроби.

На фото планувались пальми, море і масовий стрибок. Але навіть я не стрибнув, це мене Ксюша однією рукою підняла,

– з гумором підписав фото Еллерт.



Ксенія Мішина з Олександром Еллертом і дітьми / Фото Instagram / @ellert_a