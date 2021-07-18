Українська акторка Ксенія Мішина приголомшила мережу новиною про те, що розійшлась з Олександром Еллертом після року стосунків. Схоже, що вона не сумує через новий статус, але відновлюється на відпочинку.

Дивіться також Дружина Володимира Остапчука захопила романтичним образом: фото з Каппадокії

Як Ксенія Мішина переживає розставання

Знаменитість активно публікує інстаграм-сторіз на особистій сторінці. Там вона показує фото з подругами, які й підтримують актрису після розставання.

На відпочинок Ксенія Мішина взяла сина Платона. Там вона розважається, купається у водоймах і засмагає на сонечку. Зірка вдячна близьким за підтримку: "Мої мишки. Дякую, що завжди поряд".



Ксенія Мішина з подругами / Фото з інстаграм-сторіз

Також Ксенія Мішина поділилась, що вчиться приймати життя та дякувати йому.

Пізнання та усвідомлення себе в колі інших жінок. Терапія. Зустріч. Зустріч з собою, зі своєю жіночою суттю,

– написала акторка.



Ксенія Мішина з подругами / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про розставання Мішиної та Еллерта