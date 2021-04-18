Про розставання Мішиної та Еллерта почали говорити після того, як дівчина видалила спільні фото з обранцем та відписалася від його сторінки в інстаграмі. Журналісти Showbiz 24 спробували з'ясувати, що сталося між закоханими.

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Стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Після завершення зйомок "Холостячки" Олександр та Ксенія почали жити разом. Також з зірковою парою мешкав син акторки – Платон. Найголовнішим чоловікам в житті дівчини вдалося знайти спільну мову. Взимку цього року закохані разом із Платоном та донькою Еллерта – Елею відпочивали в Домінікані. Діти також потоваришували, тому відпустка була чудовою.

Чутки про розставання

Пара думала про весілля і навіть розповідала, яким воно може бути. Однак мережу сколихнула новина про розставання закоханих. Нещодавно Платон відсвяткував день народження. Його мама в інстаграмі поширила серію фото зі святкування, проте на них не було ні Олександра, ні Елі.

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Прихильники одразу почали писати про це в коментарях, запитували, де Еллерт, проте Ксенія такі повідомлення залишає без відповідей.

"Еллерт де?"

"А тепер всі дружно схрестили пальці в надії, що Мішина все ще Сашина".

"А де Саша?"

"Елю з Сашею не запросили на свято?"

"А де Еля?"

"Схоже, що казка закінчилася. Дуже шкода".



Коментарі під дописом Ксенії Мішиної / Скриншот інстаграм-сторінки Мішиної



Коментарі під дописом Ксенії Мішиної / Скриншот інстаграм-сторінки Мішиної

Також акторка видалила спільні фото з обранцем, залишила лише два рекламні дописи. Привертає увагу й те, що Мішина відписалася від сторінки Олександра.



Ксенія Мішина відписалася від Еллерта / Скриншот інстаграм-сторінки Мішиної

На акаунті Олександра усі фото з Ксенією та Платоном збереглися. Чоловік навіть привітав хлопця з днем народження та опублікував зворушливі кадри. У шапці профілю Еллерта позначена сторінка Ксенії і доповнена символом зеленого сердечка.

Еллерт підписаний на сторінку Мішиної в інстаграмі / Скриншот інстаграм-сторінки Еллерт

Олександр продовжує стежити за життям "Холостяки" в інстаграмі.

Еллерт підписаний на сторінку Мішиної в інстаграмі / Скриншот інстаграм-сторінки Еллерт

Журналісти Showbiz 24 звернулися до Олександра та Ксенії за коментарем щодо чуток про розрив стосунків, проте наразі відповіді не отримали.