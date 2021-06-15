У квітні ширилися чутки про розрив пари, за красивою історією кохання якої спостерігали на шоу "Холостячка". Ксенія Мішина та Олександр Еллерт досі не зізнаються, чи розходилися насправді, однак, судячи зі слів зірки, тоді в їхніх стосунках був складний період.
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Акторка ствердно відповіла на запитання шанувальників: "Чи був складний період у стосунках з Сашею?"
Звичайно, в нас непростий шлях. Ми обоє багато чому вчимося,
– заявила Ксенія Мішина.
На запитання прихильників, чи розчаровувалася вона коли-небудь в Олександрі Еллерті, акторка не відповіла прямо, однак дала зрозуміти, що сумніви все ж були. "Розчарування і очарування – це нормально. Це почуття та емоції", – написала Ксенія Мішина.
Схоже, зараз "Холостячка" впевнена у своєму обранці, адже замислюється над спільними дітьми. Вона мріє про доньок-близнючок, а чоловік – про синів-близнюків.
Ксенія Мішина з Олександром Еллертом / Фото з інстаграму акторки
Ксенія Мішина з Олександром Еллертом / Фото з інстаграму акторки
Чутки про розрив Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта
- У квітні користувачі інстаграму заговорили про розрив стосунків Мішиної та Еллерта. Спочатку гумориста не помітили на фото зі святкування дня народження сина акторки Платона. Згодом вона видалила всі спільні публікації, залишивши лише два рекламні дописи, та відписалася від сторінки обранця в інстаграмі.
- На тлі припущень Ксенія Мішина висловилася про зміни заради кохання, що лише підігріло чутки про розставання.
- Незадовго після цього "Холостячка" та Олександр Еллерт поширили цікаві дописи з чорно-білими фото, які, можливо, адресували один одному. Ксенія Мішина доповнила власний кадр судженнями про секрет спокою та гармонійної, а комік – думками про те, чи є в бога дружина.
- Лише за кілька тижнів пара відповіла на чутки про розрив стосунків і підтвердила, що досі разом. Еллерт показував, як годує акторку ікрою та називає "коханою".