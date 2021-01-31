Ексхолостячка Ксенія Мішина через кілька днів після закінчення проєкту з'їхалась з Олександром Еллертом. Вона розповіла, що її син Платон зрадів, коли дізнався про це рішення.

Джерело: "Люкс ФМ"

Ксенія Мішина часто дає інтерв'ю після закінчення романтичного проєкту "Холостячка". Нещодавно вона взяла участь в програмі "31 питання від "Люкс ФМ"", де розповіла про особисте життя.

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Ведучий програми Слава Дьомін поцікавився, які стосунки у сина Ксенії та її партнера Олександра Еллерта.

Реакція сина Ксенії Мішиної на переїзд Еллерта

Через 3 дні після вимкнення камер на проєкті "Холостячка", Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхались. Акторка виховує 8-річного сина Платона від попередніх стосунків, тому його реакція на таке рішення матусі була важливою. Але нащадок радісно відреагував на новину.

Я пам'ятаю, що ми прийшли з Сашею за кілька днів після закінчення проєкту, коли сформували ідею жити разом, ми пішли розмовляти з Платоном. Ми розповіли йому цю новину, чому він дуже зрадів і сказав: "Вау, класно, Саня буде з нами разом жити! Я взагалі дуже тільки "за",

– розповіла Ксенія Мішина.

Знаменитість зізналась, що вона не боялась розповісти синові про стосунки з Олександром Еллертом. Але зауважила, що були сумніви: "Воно як чаші терезів: сумнів і твій шлях. І вони завжди колись, якось – та й переважують. Просто потрібно це розуміти і приймати, це життя, воно таке. Якщо всього боятися, то, розумієш, "в ліс не ходити"".

Акторка додала, що вона поставилась до рішення розповісти синові розсудливо й вирішила, що немає сенсу тягнути час. Також Ксенія зазначила, що в Олександра та Платона хороші стосунки.

Дивіться інтерв'ю з Ксенією Мішиною онлайн: