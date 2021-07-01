Прихильникам подобається дізнаватися подробиці з особистого життя своїх улюбленців. Мішина та Еллерт не часто з'являються разом на публіці та позують у спільних фотосесіях, проте інколи роблять винятки.
Дивіться також Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зробили парні татуювання: фото
Романтичні фото Мішиної та Еллерта
Днями зірка оприлюднила декілька кадрів, на яких зображена з коханим. Пара постала перед об'єктивом на газоні на тлі сучасної будівлі. Ксенія одягнула костюм молочного кольору, що складався з широких штанів і подовженого піджака, під який одягнула білу футболку.
Такий look вона поєднала з чорними босоніжками на низькій підошві. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.
Олександр Еллерт позував на камеру в літньому сірому костюмі, чорній футболці та помаранчевих кросівках.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
У дописі Мішина поділилася дуками про те, чого чоловік навчає жінку. Поруч із чоловіком вона має бути жіночною, слабкою, ніжною, турботливою, люблячою.
"Нещодавно у психолога я прочитала думку, яка дуже сильно в мені відбилася: "Одна з умов щасливого сімейного життя – повністю прийняти людину такою, яка вона є, зі всіма недоліками та шкідливими звичками, але зі взаємним бажанням змінюватися і прагнути кращого".
Цінності щасливої пари Мішиної та Еллерта
- Прагнути бачити хороше.
"Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може розв'язати будь-яке питання. Я дуже довго цьому пручалася, бо звикла робити все самостійно. Виявилося, відпустити контроль і відчувати себе розслабленою – дуже приємно", – поділилася Ксенія.
- Знайти спільні цінності й домовитися один з одним, які вони.
Днями Мішина відкрила холодильник і побачила пусті полички. Тоді вона відчула сором і розчарування, що погано піклується, проте у відповідь почула добрий тон Олександра: "Кохана, для чого там все буде псуватися, якщо ми майже не буваємо вдома?".
- Турбота.
У випадку з холодильником Ксенія також відчула її. Мішина по-своєму проявляє турботу і рада, що Олександр розуміє її.
- Ніжність: слова любові, поцілунки, обійми.
Ксенія розповіла: "Ми обоє від цього дуже сильно залежимо, тому даємо це один одному. Так важливо знати, що це необхідно для партнера, не залишати його без цих цінних моментів, не нехтувати ними".
- "Розмовляти один з одним хоча б 15 хвилин на день не про дітей, роботу, турботи, а про нас. Це важлива практика в нашій парі. Проговорювати сварки, образи – це дуже потрібно", – наголосила акторка.
- Хвалити один одного за досягнення, радіти успіхам.
- Радитися.
Потрібно обговорювати різні питання, цікавитися думками один одного.
- Жартувати.
"Нещодавно одна людина нам сказала, що в цьому світі є тільки ми один в одного. Ми вдвох на шляху. В батьків окреме життя, в дітей також буде окреме, а наш шлях – разом. Потрібно берегти один одного. З цією думкою набагато приємніше!", – зізналася Ксенія.