Прихильникам подобається дізнаватися подробиці з особистого життя своїх улюбленців. Мішина та Еллерт не часто з'являються разом на публіці та позують у спільних фотосесіях, проте інколи роблять винятки.

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Романтичні фото Мішиної та Еллерта

Днями зірка оприлюднила декілька кадрів, на яких зображена з коханим. Пара постала перед об'єктивом на газоні на тлі сучасної будівлі. Ксенія одягнула костюм молочного кольору, що складався з широких штанів і подовженого піджака, під який одягнула білу футболку.

Такий look вона поєднала з чорними босоніжками на низькій підошві. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.

Олександр Еллерт позував на камеру в літньому сірому костюмі, чорній футболці та помаранчевих кросівках.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

У дописі Мішина поділилася дуками про те, чого чоловік навчає жінку. Поруч із чоловіком вона має бути жіночною, слабкою, ніжною, турботливою, люблячою.

"Нещодавно у психолога я прочитала думку, яка дуже сильно в мені відбилася: "Одна з умов щасливого сімейного життя – повністю прийняти людину такою, яка вона є, зі всіма недоліками та шкідливими звичками, але зі взаємним бажанням змінюватися і прагнути кращого".

Цінності щасливої пари Мішиної та Еллерта

Прагнути бачити хороше.

"Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може розв'язати будь-яке питання. Я дуже довго цьому пручалася, бо звикла робити все самостійно. Виявилося, відпустити контроль і відчувати себе розслабленою – дуже приємно", – поділилася Ксенія.

"Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може розв'язати будь-яке питання. Я дуже довго цьому пручалася, бо звикла робити все самостійно. Виявилося, відпустити контроль і відчувати себе розслабленою – дуже приємно", – поділилася Ксенія. Знайти спільні цінності й домовитися один з одним, які вони.

Днями Мішина відкрила холодильник і побачила пусті полички. Тоді вона відчула сором і розчарування, що погано піклується, проте у відповідь почула добрий тон Олександра: "Кохана, для чого там все буде псуватися, якщо ми майже не буваємо вдома?".

Днями Мішина відкрила холодильник і побачила пусті полички. Тоді вона відчула сором і розчарування, що погано піклується, проте у відповідь почула добрий тон Олександра: "Кохана, для чого там все буде псуватися, якщо ми майже не буваємо вдома?". Турбота.

У випадку з холодильником Ксенія також відчула її. Мішина по-своєму проявляє турботу і рада, що Олександр розуміє її.

У випадку з холодильником Ксенія також відчула її. Мішина по-своєму проявляє турботу і рада, що Олександр розуміє її. Ніжність: слова любові, поцілунки, обійми.

Ксенія розповіла: "Ми обоє від цього дуже сильно залежимо, тому даємо це один одному. Так важливо знати, що це необхідно для партнера, не залишати його без цих цінних моментів, не нехтувати ними".

Ксенія розповіла: "Ми обоє від цього дуже сильно залежимо, тому даємо це один одному. Так важливо знати, що це необхідно для партнера, не залишати його без цих цінних моментів, не нехтувати ними". " Розмовляти один з одним хоча б 15 хвилин на день не про дітей, роботу, турботи, а про нас. Це важлива практика в нашій парі. Проговорювати сварки, образи – це дуже потрібно", – наголосила акторка.

не про дітей, роботу, турботи, а про нас. Це важлива практика в нашій парі. Проговорювати сварки, образи – це дуже потрібно", – наголосила акторка. Хвалити один одного за досягнення, радіти успіхам.

Радитися.

Потрібно обговорювати різні питання, цікавитися думками один одного.

Потрібно обговорювати різні питання, цікавитися думками один одного. Жартувати.

"Нещодавно одна людина нам сказала, що в цьому світі є тільки ми один в одного. Ми вдвох на шляху. В батьків окреме життя, в дітей також буде окреме, а наш шлях – разом. Потрібно берегти один одного. З цією думкою набагато приємніше!", – зізналася Ксенія.