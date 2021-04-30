Мережу сколихнули чутки про розрив однієї з найпопулярніших зіркових пар, яка склалася після реаліті-шоу "Холостячка", – Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Закохані лише підігрівали таку інформацію провокаційними дописами про кохання, однак вже з'ясувалося, що вони досі разом і в стосунках все добре.

До теми "Казка закінчилася": у мережі запідозрили розрив стосунків Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Мішина та Еллерт не розійшлися

В інстаграм-сторіз сценарист та ведучий Олександр Еллерт опублікував зворушливе відео. На ньому зображена Ксенія Мішина, яка лежить на ліжку після важкого робочого дня. Чоловік ніжно називає обраницю "коханою" та годує її смачною ікрою.

Мішина та Еллерт разом: дивіться відео онлайн

Раніше Мішина відписалася від акаунту Еллерта в інстаграмі, проте тепер вона знову стежить за його життям в соціальній мережі. Однак спільні фото, які Ксенія забрала зі своєї стрічки, вона так і не відновила.



Мішина підписана на сторінку Еллерта / Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної

Ймовірний розрив "Холостячки" з її обранцем: що про це відомо