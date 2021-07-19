Днями Олександр Еллерт звертався за допомогою до підписників, намагаючись знайти серед них митників або прикордонників. Як з'ясувалось, їхня допомога була потрібна переможцю "Холостячки", аби законно потрапити в окупований Крим. Судячи з усього, все заради Ксенії Мішиної, яка зараз відпочиває на півострові з сином Платоном.

До теми Після розриву з Еллертом: Ксенія Мішина відправилась на відпочинок з подругами

Я зробив перепис митників і прикордонників України. Дякую всім велике за те, що мені не прилетіла 204 стаття адміністративки,

– з гумором повідомив Еллерт.

У якому місці перебуває "Холостячка" – невідомо, тоді як Олександр поїхав у Ялту. В інстаграм-сторіс він показав, що насолоджувався мальовничими пейзажами поблизу Ластівчиного гнізда та піднявся на вершину Кримських гір – гору Ай-Петрі. Згодом Еллерт медитував у фантастичній локації з виглядом на Чорне море. Додамо, в Крим він приїхав сам.

Олександр Еллерт приїхав в окупований Крим: дивіться відео онлайн

В особистому профілі переможець "Холостячки" опублікував фото біля підніжжя гори Ай-Петрі та інтригуючи підписав: "Ту би континуед". У перекладі з англійської – далі буде. Схоже, їхня історія з Ксенією Мішиною незакінчена.

Олександр Еллерт у Криму / Фото з інстаграму переможця "Холостячки"

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Нагадаємо, Олександр Еллерт не вперше в Криму. У червні Ксенія Мішина відсвяткувала день народження на окупованому півострові, куди привезла сина та екскоханого. Вечірка відбулась у ресторанному комплексі в Балаклаві. Згодом вони прогулялись вечірнім Севастополем – рідним містом "Холостячки".