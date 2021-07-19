Как развивалась история Ксении и Александра на "Холостячке" и после финального выбора девушки – узнавайте в материале Showbiz 24.

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Мишина и Эллерт на "Холостячке"

На первой вечеринке реалити-шоу выяснилось, что ранее Эллерт был знаком с Мишиной. Он даже писал ей в социальных сетях, однако на романтические отношения не решался.

Во время личного знакомства мужчина подарил главной "Холостячке" страны украшение, которое изготовил собственными руками – серебряную подвеску с кулоном в форме пуговицы. Такой подарок очень понравился девушке.

Уже на 3 неделе проекта состоялось их первое индивидуальное свидание. Александр создал романтическую атмосферу, старательно готовился к чувственному танго, которое они станцевали вместе. Они много разговаривали, фотографировались, делились личными моментами из жизни. Ксения не скрывала, что Эллерт нравится ей и хотела продолжать общение.

Отношения между ними стремительно развивались. На 5 неделе "Холостячки" Александр пригласил Ксению на свидание в Олешковские пески в Херсонской области. Там они катались на квадроциклах, а вечером устроили романтические посиделки у костра. Вместе рассматривали звездное небо, смаковали арбуз, который актриса обожает, много смеялись и просто наслаждались временем, которое проводят вместе.

Это свидание очень сблизило их и завершилось романтическим поцелуем. Тогда отношения вышли на новый уровень. Пара осталась вместе ночевать в пустыне.

На еще одном свидании комик хотел произвести впечатление на Ксению и устроил настоящее "сафари" на побережье Днепра. Прогулка была не только активной, но и романтичной. Ксения и Александр признались друг другу во взаимных чувствах и нежно поцеловались.

На этапе знакомства с родными Эллерт решил познакомить Ксению со своей дочкой Элей. Мишина взяла на свидание сына Платона. Они вчетвером готовили шоколадные конфеты, активно общались и находили общий язык.

Однако "Холостячку" смутило то, что мужчина не захотел знакомить ее с родителями. Тогда девушка отметила, что он мог сделать это хотя бы с помощью видеосвязи.

В финале проекта актриса познакомила Александра со своим отцом. Тогда ведущий сказал, что любит Ксению. "Холостячка" удивилась, что он сделал это в присутствии папы, а не, когда они были только вдвоем в прошлые недели.

Мужчины встретились у озера за рыбалкой. Впоследствии все трое отправились в ресторан, где папа Ксении задавал Александру интересующие его вопросы.

После встречи с отцом Мишина и Эллерт отправились на экстремальное свидание – летали на паропланах за Киевом. Впоследствии они продолжили общение в ресторане и спа-центре, однако такое развитие событий не нравилось "Холостячке". Она отмечала, что их общение на грани дружбы и веселья, но романтических отношений между ними нет.

Но, как оказалось, это не влияло на главный выбор Ксении Мишиной. Финальная церемония была очень напряженной и эмоциональной. Александр Эллерт и его конкурент Алексей Тригубенко признались "Холостячке" в любви и сказали чрезвычайно важные слова. Тогда выбор Ксении был непонятным, ведь она предпочла Александра, хотя с Тригубенко была самой счастливой женщиной.

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Жизнь Мишиной и Эллерта после проекта

Ксения признавалась, что искра между ней и Александром возникла еще в начале проекта. На финальном пост-шоу влюбленные появились вместе и признались, что продолжили строить отношения после телевизионного финала.

Долгое время они скрывали отношения, поскольку нельзя было появляться вместе на публике до выхода на экраны последнего выпуска. Когда все узнали, что после финала они все-таки остались вместе, Ксения и Александр отправились на совместный отдых в Буковель.

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В феврале Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхали в Доминикане. Звездная пара активно делилась фотографиями на страницах в социальных сетях и не скрывала своего счастья.

Разрыв отношений

В апреле в сети впервые начали обсуждать разрыв отношений Мишиной и Эллерта. Тогда актриса удалила фотографии с избранником, оставив лишь 2 рекламных сообщения, и отписалась от него в инстаграме. Ксения никак не комментировала это и не отвечала на вопросы поклонников.

Лишь через некоторое время девушка появилась в инстаграм-сторис комика и тогда стало понятно, что влюбленные все еще вместе.

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Ксения признавалась, что в отношениях с Александром был сложный период, были разочарования. Однако пара пыталась спасти общую историю, о которой мечтала.

Мишина и Эллерт даже сделали совместные татуировки – маленькие сердечки на ногах. Однако, как оказалось, даже это не может стать признаком вечной любви. Влюбленные распространяли фото, где изображены счастливыми, однако никто не знал, что происходило между ними на самом деле.

16 июля актриса заявила, что раз и навсегда разорвала отношения с избранником из "Холостячки". Возвращаться к Эллерту она не собирается. Также Ксения просила не обращаться к ней за комментариями и уважать ее решение.

Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу про этот год своей жизни, на нее сняли бы драму,

– написала Мишина.

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Сейчас Ксения отдыхает с подругами в Крыму. Александр также отправился на оккупированный полуостров. Вероятно, он пытается вернуть любимую и продолжить их историю.