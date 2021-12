10 найяскравіших весіль року, які захоплюють подих

2021 рік для багатьох зіркових пар став початком подружнього життя. Приголомшували розкішними весіллями як українські, так і закордонні зірки. Чиї свята були найяскравішими – дізнавайтеся у статті 24 каналу.

Відомі люди організовували святкування, які висвітлювали ЗМІ, поширювали прихильники. Знаменитості підігрівали цікавість до весіль, публікуючи яскраві світлини. Якими були розкішні святкування 2021 року – дивіться далі.

Найяскравіші весілля 2021 року

Іванна Онуфрійчук та її коханий Алмаз

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук в лютому 2021 року вийшла заміж за казахського бізнесмена Алмаза. Розкішна церемонія відбулася на Мальдівах. На святкуванні наречена позувала в сукні кольору шампанського, а її коханий – у молочному костюмі. Незважаючи на те, що гучне весілля відбулося на острові, за тисячі кілометрів від України, гостей розважали популярні артисти: Дан Балан, Монатік, Lida Lee і Nino, Амадор Лопес з групою RUMBERO'S.

Весілля Іванни Онуфрійчук та Алмаза на Мальдівах / Фото з інстаграму ведучої

Та на цьому закохані не зупинилися. Вони планували зіграти й друге весілля. Воно мало прийти в Стамбулі, однак через карантинні обмеження святкування довелося скасувати.

Тому офіційна реєстрація шлюбу та ще одне масштабне святкування відбулося в Україні: у РАЦСі на ВДНГ і Fairmont Grand Hotel. Гостей подружжя вдруге розважали знаменитості: Дан Балан, Вєрка Сердючка, TamerlanAlena, Freedom Jazz та інші.

Друге весілля Іванни Онуфрійчук та Алмаза / Відео з інстаграму ведучої

Весільні сукні Іванни Онуфрійчук

Протягом зворушливого вечора дівчина поставала перед гостями у 3 фантастичних весільних сукнях від українських брендів:

під час ранкової фотосесії з нареченим Онуфрійчук позувала перед камерами у вишуканій обтислій сукні зі шлейфом та мереживними рукавами від українського бренду Adamaris;

на розписі в РАЦСі була в пишній білосніжній сукні з довгим шлейфом від тієї ж марки;

після завершення офіційної частини Іванна переодягнулася в сукню-бюстьє зі срібною вишивкою та воланами від українського дизайнера Івана Фролова.

Весільні сукні Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Гвен Стефані та Блейк Шелтон

Весілля американської співачки Гвен Стефані та її колеги Блейка Шелтона стало несподіванкою для шанувальників. Закохані вже рік були зарученими, однак одружитися вирішили таємно від громадськості. На зірковому весіллі були присутні лише найрідніші. Наречені запросили гостей у спільний маєток.

Гвен і Блейк обмінялися обітницями у капличці, яку чоловік побудував спеціально для цього. Це неабияк зворушило шанувальників.

Весільний образ Гвен Стефані

Для довгоочікуваного романтичного дня виконавиця обрала білу сукню, яка складалася з корсета без рукавів та пишної фатинової спідниці. Зі взуття обрала довгі чоботи на високих підборах. Волосся зібрала ззаду, довершивши зачіску довгою фатою. У макіяжі зробила акцент на губах, які нафарбувала червоною помадою.

Весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона / Фото з інстаграму співачки

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Український актор Тарас Цимбалюк і його кохана, візажистка Тіна Антоненко побралися в липні. Вони не влаштовували гучного святкування, а провели особливий день у Карпатах. Там наречені організували атмосферне весілля для найрідніших.

Зворушлива церемонія відбулася на тлі красивої арки, задекорованої живими квітами. Після урочистої частини молодята запросили гостей за святковий стіл, який накрили просто неба. Затишку додавали ніжні декорації. У світлі ліхтарів Тарас і Тіна озвучили весільні обітниці та станцювали перший танець під дощем.

Весільна сукня Тіни Антоненко

Наречена обрала для цього дня атласну сукню з оголеною спиною, великим бантом на талії та довгим шлейфом. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску й довершила весільний look легким натуральним макіяжем.

Весілля Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко / Фото з інстаграму

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Українська тенісистка Еліна Світоліна влітку вийшла заміж за французького колегу Гаеля Монфіса. Романтичними кадрами з весілля спортсменка ділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

Образи наречених

Головним кольором весілля Еліни та Гаеля був лавандовий. Тому розкішний молочний комбінезон наречена довершила лавандовими вставками з фатину. Волосся їй зібрали в зачіску зверху, а макіяж зробили в натуральних відтінках.

Зазначимо, образ Гаеля був досить неординарним. Він одягнув на весілля костюм лавандового кольору.

Весілля Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса / Фото з інстаграму тенісистки

Кітті Спенсер і Марк Льюіс

Племінниця принцеси Діани вийшла заміж за мільярдера, з яким була заручена понад рік. Кітті Спенсер – 30 років, її коханому – 62 роки. Однак це не завадило закоханим одружитися та поділитися своїм щастям з громадськістю.

Святкування відбувалося в розкішній італійській віллі Альдобрандіні, яка розташована неподалік від романтичного Риму. На весіллі були присутні подруги й сестри Кітті, а також діти нареченого від першого шлюбу. Після урочистого прийому гості насолоджувалися святковим феєрверком.

Розкішні аутфіти Кітті Спенсер

Для довгоочікуваного весілля наречена приготувала одразу 5 суконь від елітного італійського бренду Dolce & Gabbana. Додамо, взимку Кітті Спенсер стала амбасадором модної марки. Усі її весільні образи довершували стримана зачіска та макіяж.

Весілля Кітті Спенсер і Марка Льюіса / Фото з інстаграму нареченої

Аріана Гранде і Далтон Гомес

Навесні співачка таємно вийшла заміж за свого коханого. Аріана Гранде офіційно стала дружиною агента з елітної нерухомості Далтона Гомеса 15 травня 2021 року. Закохані влаштували скоромне весілля в будинку співачки в Монтесіто, штат Каліфорнія. Там наречені обмінялися обітницями та влаштували романтичну фотосесією. Для затишку та святкової атмосфери прикрасили маєток живими квітами та свічками.

Весілля Аріани Гранде та Далтона Гомеса / Фото з інстаграму співачки

Весільний образ Аріани Гранде

Весільну сукню для всесвітньо відомої виконавиці пошила знаменита американська модельєрка Віра Вонг. Дизайнерка створила лаконічну приталену сукню з шовку, без бретелей, з оголеною спиною та розрізом ззаду. До сукні наречена додала білі туфлі на височезній платформі та підборах і коротку фату, а серед прикрас обрала сережки з перлинами і діамантами. Стилісти зібрали її волосся у високий хвіст з локонами, а візажисти намалювали на повіках фірмові стрілки.

Весільний образ Аріани Гранде / Фото з інстаграму співачки

Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелл

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз зіграла весілля з американським кінорежисером Чарлі Макдавеллом. Їхнє свято було схоже на справжню казку – зворушлива церемонія в лісі.

31-річна британська акторка позувала разом із коханим на тлі водоспаду та під деревами. На обличчях наречених сяяли усмішки. Весільні фото продемонстрували, наскільки Лілі та Чарлі щасливі разом.

Аутфіти наречених:

Макдавелл постав перед об'єктивом у вельветовому костюмі темно-смарагдового кольору та білій сорочці, з метеликом. Також на ньому були метелик і темні туфлі на шнурівках.

Коллінз в особливий день з'явилася перед коханим у вбранні від американського бренду Ralph Lauren – білосніжній сукні з довгими рукавами, мереживом, шлейфом і незвичною фатою-накидкою. Її образ зачарував ніжністю та елегантністю.

Весілля Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму акторки

Джеймс Міддлтон і Еліз Тевен

Брат герцогині Кембриджської в колі найрідніших одружився з коханою Еліз Тевен. Через пандемію коронавірусу святкування довелося двічі переносити, однак наречені все-таки зіграли весілля 11 вересня.

Джеймс та Еліз зібрали рідних у Франції, в селі, де живе батько нареченої. Тевен вирішила дати друге життя весільній сукні свекрухи, тому саме в ній постала на церемонії – плаття було довжини максі з приспущеними плечима та вишивкою.

У цій сукні Керол Міддлтон виходила заміж 40 років тому – у 1980 році.

Весілля Джеймса Міддлтона та Еліз Тевен / Фото Hello, з інстаграму Джеймса

Жасмін Тукс і Давид Борреро

Американська модель, "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вийшла заміж за менеджера компанії Snapchat Хуаном Давида Борреро. Їхнє весілля відбулося в Еквадорі. Урочиста церемонія вінчання пройшла в церкві Святого Франциска XVI століття: у великому храмі було багато квітів, арку при вході оздобили тисячами троянд. На церемонії були присутні рідні та друзі наречених.

Весілля Жасмін Тукс і Давида Борреро / Фото з інстаграму моделі

Весільна сукня моделі

Жасмін обрала сукню від модельєра ліванського бренду Zuhair Murad: з пишною атласною спідницею та мереживним верхом з довгими рукавами та горловиною. Також образ нареченої доповнювала довжелезна фата, яка кріпилась на потилиці голови моделі за допомогою ніжного віночка.

Весільний look Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі

Періс Гілтон і Картер Реум

Світська левиця пішла під вінець з Картером Реумом 11 листопада. Перший день святкування пройшов у маєтку покійного дідуся Періс, в районі Бель Ейр, у Лос-Анджелесі. Того дня вона показала гостям 4 сукні:

від Oscar de la Renta з мереживом та квітковою аплікацією;

від Galia Lahav з пишною спідницею та відкритими плечима;

від Pamella Roland, розшиту бісером та камінням, і з легкою накидкою;

від Oscar de la Renta коротку коктейльну з квітковою вишивкою.

Весільні сукні Періс Гілтон / Фото з інстаграмів зірки та брендів

На зірковому весіллі було чимало знаменитостей: Кім Кардашян, Емма Робертс, Ніколь Річі, Бебі Рекса, Ешлі Бенсон та інші. Перший весільний танець відбувся під пісню I Will Always Love You, яку виконала Демі Ловато. Вразили також приголомшливий весільний торт і частування гостей – ікра, стейки, морозиво та багато іншого.

Весілля Періс Гілтон і Картера Реума / Фото People

