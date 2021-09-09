"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret опублікувала в мережі щасливі фото з весілля, про яке ще 7 вересня розповідав таблоїд Page Six. Грандіозне дійство відбулось в столиці Еквадору – Кіто, і воно спричинило чималий ажіотаж в країні. Варто додати, що обранець Жасмін також є сином чинного віцепрезидента Еквадору – Альфредо Борреро.

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Вінчання відбулось у церкві Святого Франциска XVI століття. На знімках можна побачити, як у великому храмі було чимало білих квітів, а вся арка при вході була оздоблена тисячами троянд. На церемонії одруження були присутні рідні та друзі зірки, зокрема "ангели" Victoria's Secret: Сара Сампайо, Джозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Шаніна Шейк і Кедсі Мерріт.

Жасмін Тукс одружилась в Еквадорі / Фото з інстаграму моделі

Весільна сукня Жасмін Тукс

Захоплення у мережі викликала неймовірна сукня Жасмін Тукс. Для особливого дня вона обрала за дизайнера модельєра ліванського бренду Zuhair Murad. Біле плаття відзначалось пишною атласною спідницею та мереживним верхом з довгими рукавами та горловиною. Родзинкою весільного образу стала кількаметрова фата, яка кріпилась на потилиці голови моделі за допомогою ніжного віночка.

Весільна сукня Жасмін Тукс від Zuhair Murad / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про стосунки Жасмін та Хуана