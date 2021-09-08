Лілі Коллінз вийшла заміж

31-річна британська акторка, найбільш відома за роллю в серіалі "Емілі в Парижі" офіційно одружилась з 37-річним кінорежисером і письменником Чарлі Макдавеллом. Новоспечене подружжя повідомило про щасливу новину на сторінках в інстаграмі.

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Чарівне весілля відбулося 4 вересня 2021 року в Колорадо, на незвичній лісовій локації. Закохана пара позувала на тлі водоспаду та під деревами. Лілі Коллінз надзвичайно зворушливо підписала весільні світлини.

"Я ніколи не хотіла бути кимось більше, ніж твоєю, і тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 року ми офіційно стали вічними один для одного. Я люблю тебе поза межами. Те, що починалося як казка, тепер є моєю вічною реальністю. Я ніколи не зможу правильно описати, наскільки потойбічними були минулі вихідні, але магія – це досить хороше місце для початку", – написала акторка.



Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл / Фото з інстаграму Лілі Коллінз



Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл / Фото з інстаграму Лілі Коллінз

Образи наречених

Для мальовничої та казкової церемонії Чарлі Макдавелл обрав білу сорочку, метелик, темні туфлі на шнурівках та вельветовий костюм темно-смарагдового кольору.

Лілі Коллінз позувала перед камерою в елегантній білосніжній сукні на довгий рукав з мереживом, недовгим шлейфом та незвичною фатою-накидкою, як в Білосніжки. Вбрання для акторки створив американський бренд Ralph Lauren.

Знаменитість доповнила образ сережками-підвісками. Волосся нареченої було акуратно вкладене в низький пучок. На обличчі красувався ніжний макіяж з акцентом на очах.



Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл / Фото з інстаграму Лілі Коллінз

Що відомо про стосунки Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла

Вперше про роман зіркової пари стало відомо у серпні 2019 року. Через рік Лілі та Чарлі почали піклуватися про спільну собаку.

Карантин пара провела разом. Вони жили в Лос-Анджелесі.

Заручини Коллінз та Макдавелла відбулись у вересні 2020 року. Кінорежисер романтично освідчився у коханні серед гір. Зірка "Емілі в Парижі" та "З любов'ю, Розі" зовсім не очікувала пропозиції, адже була одягнена у повсякденний одяг. Тоді вона показала обручку – золотий перстень з діамантом.



Заручини Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму Лілі Коллінз