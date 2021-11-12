Урочиста церемонія розпочалась з прийому в маєтку в розкішному районі Бель Ейр. За повідомленнями інсайдерів, саме там Періс Гілтон відповіла коханому заповітне "так".

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Одразу після розпису світська левиця опублікувала зворушливий допис у своєму інстаграмі. У весільній сукні вона оголосила, що вийшла заміж і стала офіційною дружиною Картера Реума.

Моя вічність починається сьогодні. Щойно одружилась,

– написала Періс Гілтон.

Періс Гілтон у весільній сукні / Фото з інстаграму світської левиці

Інсайдери стверджують, що наречена ніяк не могла визначитися з весільною сукнею, адже їх у неї аж 10. Остаточне рішення вона прийняла пізно ввечері 11 листопада, перед самою церемонією.

Подружки нареченої були одягнені в рожеві сукні від бренду Alice + Olivia. Ба більше, на весілля Періс Гілтон і Картер Реум запросили голлівудських зірок – Емму Робертс, Ешлі Бенсон, Бібі Рексу та інших.

Зауважимо, після офіційної церемонії на гостей весілля Періс Гілтон і Картера Реума чекає карнавал на пірсі Санта-Моніки та вечір у стилі black tie, який відбудеться в суботу.

Що відомо про стосунки Періс Гілтон і Картера Реума: