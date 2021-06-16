Як розповіла Іванна, друге весілля повинне було відбутись через 10 днів. Вона хотіла його зробити для усіх рідних, друзів та колег. Але пандемія коронавірусу вкотре внесла свої корективи – у Туреччині посилили карантинні обмеження.

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Туреччина посилила карантинні умови і такі кардинальні обмеження абсолютно не вписуються у формат нашого весілля. Ми не зможемо запросити усіх гостей, які разом з нами так чекали цього свята і провести програму так, як це планувалось. Погодитись на нові умови – не варіант, адже це вже буде не весілля, а звичайна вечеря на вдвічі меншу кількість людей,

– поділилась засмучена Онуфрійчук.

Вона додала, що на підготування свята пішло дуже багато сил, часу та енергії, оскільки вже все було повністю готовим. Але вона та її чоловік Алмаз готові прийняти таке випробування.

Чи будемо ми знову планувати весілля, знову шукати локацію, дати і все з нуля? Не знаємо… Головне зараз – це підтримка одне одного. Випробування посилаються нам, щоб ми, долаючи їх, ставали сильнішими, – переконана жінка.

Яким було перше весілля Іванни

Неймовірне весілля мрії Онуфрійчук та її чоловік зіграли на Мальдівських островах наприкінці лютого. Церемонія одруження була проведена на узбережжі острова, а на свято вони запросили кілька десятків найближчих друзів та рідних. Тоді на весілля також прибули зірки Dan Balan і MONATIK, та підопічні останнього Lida Lee і Nino. Був і запальний Амадор Лопес з групою RUMBERO'S, а ведучими весілля стали шоумен Олександр Бєлов і телеведуча Катерина Варнава.

Раніше телеведуча розповідала, що має намір зіграти весілля в Україні наприкінці червня, але, як можна побачити, свято було заплановане у Стамбулі.