Літо 2021 року було насиченим і несподіваним. Після тривалого карантину життя повернулося у звичний ритм. Серед подій, на які світ нетерпляче чекав, були гучні зіркові весілля. Які відбулися теплими сонячними днями – дізнавайтеся далі.

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Літні зіркові весілля 2021

Гвен Стефані та Блейк Шелтон

Американська співачка таємно вийшла заміж за свого колегу на початку липня. Гвен і Блейк запросили найрідніших у спільний маєток. Закохані обмінялися обітницями у капличці, яку Шелтон побудував спеціально для цього.

Наречені рік були зарученими, тому нетерпляче чекали на романтичний день. Для особливого свята Стефані обрала білу сукню, що складалася з корсета без рукавів та пишної фатинової спідниці. Вона поєднала таке вбрання з довгими чоботами на високих підборах. Акцент зробила на губах, які нафарбувала червоною помадою.

Весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона / Фото з інстаграму співачки

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Актор і візажистка одружилися 3 липня. Вони влаштували атмосферне святкування в Карпатах у колі найрідніших. Зворушлива церемонія відбулася на тлі красивої арки з живих квітів. Після урочистої частини молодята запросили гостей за стіл, який накрили просто неба та гарно задекорували. У світлі ліхтарів вони озвучили весільні обітниці та станцювали перший танець під дощем.

Обраниця актора вийшла до нього в атласній сукні з оголеною спиною, великим бантом на талії та довгим шлейфом. Волосся зібрала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Відомо, що після весілля Тіна взяла прізвище чоловіка.

Весілля Тараса Цимбалюка і Тіни Антоненко / Фото з інстаграму актора

Максим Михайлюк і Даша Хлистун

Герой 10 сезону "Холостяка" і пілот Максим Михайлюк офіційно одружився з мамою своєї доньки та моделлю Дашею Хлистун 8 липня. Вони їхали в РАЦС реєструвати народження доньки Аріани, а в результаті з'ясувалося, що чоловік таємно домовився про розпис.

Максим купив обручки від ювелірного дому Tiffany & Co і влаштував обраниці сюрприз. На весільних світлинах Даша зображена у короткій білій сукні, без макіяжу та зачіски.

Весілля Максима Михайлюка та Даші Хлистун / Фото з інстаграму моделі

Емма Бантон і Джейд Джонс

Екссолістка гурту Spice Girls та британський співак одружилися через 23 роки спільного життя. Молодята не розповідають подробиць святкування. Ймовірно, церемонія пройшла у вузькому колі й серед гостей були двоє їхніх дітей.

Виконавиця пішла під вінець у білій мінісукні з прозорими рукавами та довгим шлейфом. Волосся наречена вклала у легкі локони й довершила весільну зачіску обручем з квітами.

Весілля Емми Бантон і Джейда Джонса / Фото з інстаграмів молодят

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Українська тенісистка вийшла заміж за французького тенісиста в липні. Спортсменка на особистій сторінці в інстаграмі публікувала світлини, де позувала разом із нареченим.

Молодята для святкування обрали оригінальні образи:

Гаель одружувався в костюмі лавандового кольору, білій сорочці та чорному взуття;

Еліна йшла під вінець в розкішній білій сукні з лавандовими вставками з фатину. Волосся їй зібрали в акуратну зачіску зверху, а на обличчі зробили ніжний макіяж. Букет нареченої був в тон костюма чоловіка.

Весілля Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса / Фото з інстаграму тенісистки

Кітті Спенсер і Марк Льюіс

30-річна племінниця принцеси Діани вийшла заміж за 62-річного мільярдера, з яким була заручена понад рік.

Святкування відбувалося в розкішній італійській віллі Альдобрандіні, що розташована неподалік від Риму. Серед гостей були присутні подруги та сестри Кітті, а також діти нареченого від першого шлюбу. Урочистий прийом завершився святковим феєрверком.

Кітті Спенсер на весіллі приміряла одразу 5 суконь від елітного італійського бренду Dolce & Gabbana, амбасадором якого вона стала взимку цього року. Її образи довершували стримані зачіска та макіяж.

Весілля Кітті Спенсер і Марка Льюіса / Фото з інстаграму Кітті

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Український співак, учасник гурту "Агонь" таємно одружився з російською акторкою в Каппадокії. Закохані не хотіли організовувати масштабного святкування, оскільки прагнула сповна насолодитися особливим днем.

Ірина та Антон зібрали найближчих і відправилися з ними в Туреччину. Це сталося в липні цього року. У Каппадокії наречені обмінялися обручками, однак фотографій зі святкування поки що не показували. Лише зізнаються, що в день весілля приділили максимум часу один одному.

Весільна подорож Савлєпова та Горбачової в Каппадокію / Фото з інстаграму акторки