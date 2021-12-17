Факт смертей багатьох знаменитостей деякі шанувальники ще досі не можуть усвідомити, тому їм доводиться ностальгійно переглядати кінострічки за їхньою участю або ж споглядати на старі фотокартки, де ті ще чарівно усміхаються в колі рідних чи колег.

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Пропонуємо дізнатись, які видатні люди покинули світ у 2021 році, залишивши по собі слід для майбутніх поколінь. Слід зауважити, що серед найбільш відомих українських та світових зірок цьогоріч відійшло у вічність дуже багато чоловіків, тому ми зібрали інформацію саме про них.

Ларрі Кінг

Американський журналіст Ларрі Кінг був справжньою зіркою західної журналістики і його неодноразово називали "іконою інтерв'ю". Проте чоловіка не стало 23 січня 2021 року на 87 році життя. Чоловік помер у лікарні після госпіталізації від COVID-19. Але, за словами його дружини Шон Кінг, чоловік помер внаслідок сепсису.

Вона також розповіла, що незадовго до смерті він спілкувався з нею по відеозв'язку і попросив лише одне: "Я кохаю тебе, потурбуйся про хлопців". Відомо, що в пари залишилось двоє синів – 21-річний Ченс та 20-річний Кеннон.

Ларрі Кінг, який народився у 1933 році, був відомим американським журналістом, теле- і радіоведучим. Що цікаво, його батько був вихідцем з України – з Коломиї, що на Івано-Франківщині. Cправжнє ім'я Ларрі Кінга – Лоуренс Харві Зейгер, він зростав у родині ортодоксальних євреїв Едді та Дженні Зейгерів у Брукліні. У журналістиці Ларрі з'явився випадково, коли працював прибиральником на радіостанції у Маямі, але одного дня його попросили підмінити радіоведучого, який не прийшов на роботу. Хлопець справив чудове враження на керівництво, і відтоді його життя змінилось назавжди.



Діти Ларрі Кінга / Фото The Sun

У власному шоу Larry King Live чоловік запрошував топових людей з усього світу – Дональда Трампа, Володимира Путіна, Френка Сінатру та навіть Віктора Ющенка. Загалом Ларрі Кінг взяв близько 30 тисяч інтерв'ю. Попри успішну кар'єру, журналіст неодноразово мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2017 році йому видаляли ракову пухлину, а у 2019 Кінг переніс інфаркт. Щодо особистого життя, то чоловік 7 разів був одруженим. У Ларрі Кінга було 5 дітей, однак 2 з них вже померли.

Крістофер Пламмер

Важкою втратою для Голлівуду стала смерть видатного канадського актора Крістофера Пламмера. Чоловік відійшов у засвіти 5 лютого на 92-му році життя. Дружина зірки Елейн Тейлор повідомляла, що причиною смерті став удар головою через падіння. Сталось це у його будинку в штаті Коннектикут.



Крістофер Пламмер (по центру) у фільмі "Ножі наголо" / Фото "Планета кіно"

Відомо, що чоловік виріс у Монреалі, але акторську кар'єру та славу здобув у США. Творчий шлях Крістофера Пламмера розпочався з театрів Бродвею в Нью-Йорку і в Лондоні. Його дебют відбувся у 1958 році в драмі "Зачарована сценою". Проте остання кінострічка, де Пламмер взяв участь, має назву "Ножі наголо" (2019). За своє життя Пламмер був відзначений преміями Оскар за роль у фільмі "Початківці" (2010), а також Золотим глобусом, BAFTA, двома Тоні та двома Еммі. Варто додати, що досі Крістофер Пламмер є найстаршим володарем Оскара. Загалом він взяв участь у близько 70 кінострічках.

Сергій Проскурня

Український режисер Сергія Проскурня помер 1 лютого, і ця втрата стала справжнім шоком для усіх прихильників театрального мистецтва. Чоловік помер з невідомих причин на 64 році життя. Хоч режисер народився у Львові, чоловіка поховали через 3 дні у Києві, на Байковому кладовищі. Церемонія прощання відбулась у Михайлівському Золотоверхому монастирі Православної Церкви України. Попрощатися із паном Сергієм прийшли митрополит Епіфаній з єпископатом та духовенством, а також численні друзі померлого.

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Сергій Проскурня / Фото з фейсбуку режисера

Відомо, що Сергій Проскурня зробив чималий вклад у розвиток українського кінематографу та драматургії. Його знали не лише в Україні, а й за кордоном, оскільки він співпрацював із багатьма іноземними колегами. Ще в дитинстві він почав цікавитись драматургією та музикою. Його першим наставником став режисер Анатолій Ефрос. Після кількох невдалих спроб стати актором, його зарахували до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (нині Київський національний університет) на акторсько-режисерський курс. У 1993 році він став працювати режисером в академічному драматичному театрі імені Івана Франка у Києві. Проскурня був лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" та імені Сергія Данченка. Щодо особистого життя, то він був одружений з Діною Проскурнею, з якою виховав доньку Анну.

Принц Філіп

Однією з найбільш знакових втрат стала смерть герцога Единбурзького, принца Філіпа. Чоловік британської королеви Єлизавети II помер у 99-річному віці – всього за 2 місяці до сторіччя. Згідно з інформацією Букінгемського палацу, чоловік помер з "природних причин". Проте незадовго до смерті Філіп переніс складну операцію на серце та був госпіталізований у лікарні Едуарда VII. Певний час він пробув вдома у Віндзорському замку, де й спочив 9 квітня. Поруч з ним була його дружина Єлизавета II.

Похорон принца Філіпа відбувся 17 квітня на території Віндзора у каплиці Святого Георгія, а поховали чоловіка в Королівській усипальні. Через карантинні обмеження на прощанні були присутні лише найближчі родичі чоловіка з дотриманням карантинних вимог. Спостерігати за дійством можна було завдяки онлайн-трансляції каналу BBC. Оскільки герцог Единбурзький мав звання командора та закінчив службу на Військово-морському флоті, він завжди хотів, аби по його смерті не проводили державний похорон, а військову церемонію з приватною службою. 17 квітня уся Велика Британія увійшла в стан національної жалоби та опустила прапори на всіх державних будівлях і військових об'єктах, крім Букінгемського палацу.

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Принц Філіп та Єлизавета II / Фото Getty Images

Зазначимо, що Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Зі своєю майбутньою дружиною хлопець познайомився під час навчання у коледжі, а у 1946 році попросив у батька Єлизавети дозволу одружитись з спадкоємицею престолу. Задля шлюбу Філіп добровільно відмовився від усіх своїх попередніх титулів та прийняв англіканство. У спільному шлюбі Філіпа і Єлизавети II народилось четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едуард.

Михайло Слабошпицький

Український прозаїк, літературознавець та громадський діяч, дитячий письменник Слабошпицький помер 30 травня після тривалого онкологічного захворювання. Чоловік помер у віці 75 років, а про його смерть повідомила дружина Світлана Короненко. Внаслідок втрати чимало колег Михайла вислювали у соцмережах глибокі співчуття.

Відомо, що чоловік був членом Національної спілки письменників України, а також шевченківським лауреатом за роман-біографію "Поет із пекла" (2005). Він написав чимало документальних книг та нарисів, а також десятки книжок для дітей. Деякий час Михайло працював радіоведучим та захоплювався колекціонуванням рідкісних українських книг. Що цікаво, він був батьком кіносценариста й режисера Мирослава Слабошпицького та журналістки Іванни Слабошпицької. За своє життя Слабошпицький чотири рази був одруженим.



Михайло Слабошпицький / Фото з фейсбуку літературознавця

Григорій Чапкіс

Український танцюрист був видатною постаттю в українській культурі та хореографії, адже до 91-річного віку міг показувати найкращі "па" на сцені. Всього за пів року до своєї смерті, 13 червня, він був суддею на проєкті "Танці з зірками" і танцював із зірковими учасниками, проте хвороба прикувала його до ліжка. Взимку 2020-го року він потрапив до лікарні із запаленням легень. Хоча тест на COVID-19 був негативним, Чапкіс перебував у реанімації, бо мав важкий стан здоров'я. Після кількох термінових госпіталізацій його відпустили додому, проте танцюристу не ставало краще. І вже за пів року він помер "через вік", як сказав згодом його син-танцюрист Грег Чапкіс.

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Відкрита церемонія прощання з Григорієм відбулась 18 червня у Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі. Поховали чоловіка на Байковому кладовищі.



Григорій Чапкіс / Фото "ТСН"

Відомо, що чоловік був головним балетмейстром ансамблю бального танцю "Натхнення", а також заснував власну Школу танців Чапкіса. Хореограф займався світською діяльністю й був одним із членів журі шоу "Танці з зірками". За свій вклад у культурний розвиток країни, Григорій Чапкіс має звання Народного артиста України та раніше отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. В останньому сезоні "Танців з зірками" організатори присвятили його творчості танцювальний номер. Чапкіс тричі був одружений, і в останні дні його підтримувала дружина Міла та донька Лілія, Грегова сестра.

Олександр Ройтбурд

На 59-му році життя у вічність відійшов знаменитий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Сталось це 8 серпня у Києві після тривалої боротьби з онкологією. Про втрату митця висловлювались чимало українських письменників та художників, які не могли повірити у смерть колеги. За кілька місяців після втрати Сергію Жадану вдалось випустити книгу поезій Ройтбурда, які той ще встиг затвердити та побачити. Церемонія прощання з Олександром Ройтбурдом відбулась 11 серпня у будівлі Одеського художнього музею.



Олександр Ройтбурд / Фото з фейсбуку митця

Попри неймовірний творчий доробок, який можна споглядати у таких місцях, як Музей сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, Художній музей університету Дьюк у Дерхемі (США), Одеський художній музей, PinchukArtCentre у Києві та в багатьох інших локаціях, Ройтбурд "славився" багатьма скандалами. У 2017 році він став директором Одеського художнього музею, проте в облраді відмовлялись підтримувати його кандидатуру. Але у 2018-му з ним все ж підписали контракт на 5 років. Проте у вересні 2019-го його звільнили з посади, незважаючи на домовленості. У Мінкульті згодом заявляли, що для звільнення немає підстав. Потім слідували судові розгляди. Митця то звільняли, то відновлювали на посаді. Крапку поставив Верховний Суд, визнавши художника законним директором, це рішення не можна було оскаржити.

Такі розбірки погано вплинули на стан здоров'я художника, але він продовжував брати участь у громадському житті міста Одеси. У жовтні 2020 року Олександра Ройтбурда обрали депутатом Одеської обласної ради від партії "ЄС". Раніше він також був учасником Євромайдану. В Олександра залишилась донька Бетті Ройтбурд.

Жан-Поль Бельмондо

Ще одна зірка кінематографу Жан-Поль Бельмондо покинув світ 6 вересня у 88-річному віці. Причину смерті чоловіка досі не повідомили громадськості, проте сталось це у Парижі. Через три дні після смерті кіноактора відбулось вшанування пам'яті посеред міста за участю Еммануеля Макрона та військового оркестру. Вже 10 вересня відбулась похоронна церемонія у церкві Сен-Жермен-де-Пре в присутності родичів та родини. Після релігійної церемонії труну Жана-Поля Бельмондо кремували на цвинтарі Пер-Лашез.

Жана-Поля Бельмондо вважають представником французької "нової хвилі" кінематографу, що припав на кінець 1950-х і початку 1960-х років. Європейська молодь полюбила його за чарівну усмішку та відмінну акторську гру, особливо у фільмі "На останньому подиху" (1960). За своє життя він виконав не один десяток ролей й зробив великий внесок у розвиток кінематографу Франції. За словами чинного президента країни, Бельмондо "був національним надбанням". За своє життя Жан-Поль отримав звання командора ордену Почесного легіону, командора ордену мистецтв та літератури і премії "Сезар".



Жан-Поль Бельмондо / Фото Getty Images

​Місько Барбара

Відомий львівський музикант Місько Барбара помер 11 жовтня. Причиною смерті 49-річного лідера гурту "Мертвий півень" став інфаркт. Всього за місяць, 14 листопада, чоловіку мало б виповнитись 50 років. Колеги виконавця довго не могли оговтатись від втрати, оскільки чимало поколінь виросло на піснях Барбари. З 1989 року чоловік створював хіти для колективу у стилі інді-рок та альтернативного року. Попри те, що Михайло народився у Львові, у 1998-му році він переїхав до Харкова, де й помер кілька місяців тому. Там і відбулось прощання з музикантом у Свято-Дмитрівському храму. Музиканта поховали на кладовищі №2.

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Варто зазначити, що окрім "Мертвого півня" Барбара також грав у харківському театрі "Арабески", брав участь у записі альбому Tourist Zone харківської групи Lюk. 14 листопада, у день 50-річчя Міська, у Харкові та Львові презентували новий альбом Міська Барбари "13 пісень про любов". Відомо, що музикант сам дуже хотів презентувати новий альбом, але через раптову смерть цього не сталось. У нього залишилась дружина Світлана Олешко.



Місько Барбара / Фото з фейсбуку музиканта

Віталій Малахов

Український режисер та керівник Театру на Подолі Віталій Малахов спочив 4 листопада у 67-річному віці. Про смерть батька повідомила його донька – відома телеведуча Даша Малахова. Відомо, що протягом тижня Віталій перебував у реанімації. Малахов помер внаслідок сепсису, який розпочався через "стару отруйну бойову рану". Прощання з митцем відбулося 8 листопада у Театрі на Подолі.

Віталій народився у Львові, проте згодом перебрався до Києва, де й залишився. Свою кар'єру він розпочинав на українському телебаченні. Свого часу став одним із засновників Міжнародного театрального фестивалю "Київ – Травневий" та започаткував фестиваль "Київ – територія миру". Режисер з 1987 року працював художнім керівником-директором Київського драматичного театру на Подолі (у його доробку близько 60 вистав), а під керівництвом Малахова театру надали статус академічного. Режисер також був народним артистом України та лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка у галузі мистецтва.



Український режисер Віталій Малахов / Фото з фейсбук-сторінки митця

Вірджил Абло

Іменитий модельєр та засновник бренду Off-White Вірджил Абло несподівано помер 28 листопада внаслідок тривалої боротьби з раком. Серце дизайнера зупинилося на 41 році життя. Втрата стала абсолютно приголомшливою для всього фешн-світу, адже з ним співпрацювали перші манекенниці подіумів та купували вбрання найвідоміші знаменитості. Після смерті чоловіка стало відомо, що у 2019 році у Вірджила діагностували рідкісну та дуже агресивну форму раку – ангіосаркому серця. Понад 2 роки він боровся з недугою, але до останнього не хотів оприлюднювати свій діагноз.

Вірджил Абло став одним з найвідоміших дизайнерів сьогодення. Продажі колекцій його бренду Off-White стали найвищими у 2020 році, а після смерті, на жаль, виросли у 18 разів. Його шлях у світі моди розпочався під час практики у Fendi в 2009 році. Тоді ж він познайомився з Каньє Вестом, після чого надихнувся створити власний бренд вуличного одягу. Всього за 8 років його речі стали одними з найпопулярніших у світі, а у 2018 році журнал Time включив модельєра до списку ста найвідомих людей світу. Того ж року він став креативним директором чоловічої лінії будинку моди Louis Vuitton. У 2019 році Абло також запустив іменний бренд Virgil Abloh.



Помер дизайнер Вірджил Абло: біографія / Фото Getty Images

Зверніть увагу Помер Вірджил Абло: біографія та подробиці життя талановитого модельєра

Попри насичену роботу, він був відмінним сім'янином. У нього залишилися дружина Шеннон Абло, а також його діти Лоу Абло та Грей Абло. В останні дні життя Вірджил погано себе почував, проте просив не скасовувати показ чоловічої колекції Louis Vuitton, який мав відбутись 1 грудня. Всього 3 дні дизайнер не дожив до події, яка відбулась у Маямі на морському стадіоні.