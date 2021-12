10 самых ярких свадеб года, которые захватывают дыхание

2021 год для многих звездных пар стал началом супружеской жизни. Потрясали роскошными свадьбами как украинские, так и зарубежные звезды. Чьи праздники были самыми яркими – узнавайте в статье 24 канала.

Известные люди организовывали празднования, которые освещали СМИ, распространяли поклонники. Знаменитости подогревали интерес к свадьбам, публикуя яркие фотографии. Какими были роскошные празднования 2021 года – Смотрите далее.

Самые яркие свадьбы 2021 года

Иванна Онуфрийчук и ее возлюбленный Алмаз

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук в феврале 2021 года вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза. Роскошная церемония состоялась на Мальдивах. На праздновании невеста позировала в платье цвета шампанского, а ее возлюбленный – в молочном костюме. Несмотря на то, что громкая свадьба состоялась на острове, за тысячи километров от Украины, гостей развлекали популярные артисты: Дан Балан, Монатик, Lida Lee и Nino, Амадор Лопес с группой RUMBERO's.

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах / Фото из инстаграма ведущей

Но на этом влюбленные не остановились. Они планировали сыграть и вторую свадьбу. Она должна была прийти в Стамбуле, однако из-за карантинных ограничений празднование пришлось отменить.

Поэтому официальная регистрация брака и еще одно масштабное празднование состоялось в Украине: в ЗАГСе на ВДНХ и Fairmont Grand Hotel. Гостей супругов во второй раз развлекали знаменитости: Дан Балан, Верка Сердючка, TamerlanAlena, Freedom Jazz и другие.

Вторая свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза / видео из инстаграма ведущей

Свадебные платья Иванны Онуфрийчук

В течение трогательного вечера девушка представала перед гостями в 3 фантастических свадебных платьях от украинских брендов:

во время утренней фотосессии с женихом Онуфрийчук позировала перед камерами в изысканном обтягивающем платье со шлейфом и кружевными рукавами от украинского бренда Adamaris;

на росписи в ЗАГСе была в пышном белоснежном платье с длинным шлейфом от той же марки;

после завершения официальной части Иванна переоделась в платье-бюстье с серебряной вышивкой и воланами от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Свадебные платья Иванны Онуфрийчук / Скриншот инстаграм-сториз ведущей

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Свадьба американской певицы Гвен Стефани и ее коллеги Блейка Шелтона стала неожиданностью для поклонников. Влюбленные уже год были женихом и невестой, однако пожениться решили тайно от общественности. На звездной свадьбе присутствовали только самые родные. Жених и невеста пригласили гостей в совместное имение.

Гвен и Блейк обменялись обетами в часовне, которую мужчина построил специально для этого. Это изрядно тронуло поклонников.

Свадебный образ Гвен Стефани

Для долгожданного романтического дня исполнительница выбрала белое платье, которое состояло из корсета без рукавов и пышной фатиновой юбки. Из обуви выбрала длинные сапоги на высоком каблуке. Волосы собрала сзади, довершив прическу длинной фатой. В макияже сделала акцент на губах, которые накрасила красной помадой.

Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона / Фото из инстаграма певицы

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко

Украинский актер Тарас Цимбалюк и его возлюбленная, визажистка Тина Антоненко обручились в июле. Они не устраивали шумного празднования, а провели особый день в Карпатах. Там жених и невеста организовали атмосферную свадьбу для самых родных.

Трогательная церемония состоялась на фоне красивой арки, задекорированной живыми цветами. После торжественной части молодожены пригласили гостей за праздничный стол, который накрыли под открытым небом. Уюта добавляли нежные декорации. В свете фонарей Тарас и Тина озвучили свадебные обеты и станцевали первый танец под дождем.

Свадебное платье Тины Антоненко

Невеста выбрала для этого дня атласное платье с обнаженной спиной, большим бантом на талии и длинным шлейфом. Волосы она собрала в аккуратную прическу и довершила свадебный look легким натуральным макияжем.

Свадьба Тараса Цымбалюка и Тины Антоненко / Фото из инстаграма

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина летом вышла замуж за французского коллегу Гаэля Монфиса. Романтическими кадрами со свадьбы спортсменка делилась на личной странице в инстаграме.

Образы жениха и невесты

Главным цветом свадьбы Элины и Гаэля был лавандовый. Поэтому роскошный молочный комбинезон невеста довершила лавандовыми вставками из фатина. Волосы ей собрали в прическу сверху, а макияж сделали в натуральных оттенках.

Отметим, образ Гаэля был достаточно неординарным. Он надел на свадьбу костюм лавандового цвета.

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото из инстаграма теннисистки

Китти Спенсер и Марк Льюис

Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, с которым была помолвлена более года. Китти Спенсер – 30 лет, ее возлюбленному – 62 года. Однако это не помешало влюбленным жениться и поделиться своим счастьем с общественностью.

Празднование происходило в роскошной итальянской вилле Альдобрандини, которая расположена неподалеку от романтического Рима. На свадьбе присутствовали подруги и сестры Китти, а также дети жениха от первого брака. После торжественного приема гости наслаждались праздничным фейерверком.

Роскошные аутфиты Китти Спенсер

Для долгожданной свадьбы невеста приготовила сразу 5 платьев от элитного итальянского бренда Dolce & Gabbana. Добавим, зимой Китти Спенсер стала амбассадором модной марки. Все ее свадебные образы довершали сдержанная прическа и макияж.

Свадьба Китти Спенсер и Марка Льюиса / Фото из инстаграма невесты

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Весной певица тайно вышла замуж за своего возлюбленного. Ариана Гранде официально стала женой агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса 15 мая 2021 года. Влюбленные устроили скоромную свадьбу в доме певицы в Монтесито, штат Калифорния. Там жених и невеста обменялись обетами и устроили романтическую фотосессию. Для уюта и праздничной атмосферы украсили имение живыми цветами и свечами.

Свадьба Арианы Гранде и Далтона Гомеса / Фото из инстаграма певицы

Свадебный образ Арианы Гранде

Свадебное платье для всемирно известной исполнительницы сшила знаменитая американская модельер Вера Вонг. Дизайнер создала лаконичное приталенное платье из шелка, без бретелек, с обнаженной спиной и разрезом сзади. К платью невеста добавила белые туфли на очень высокой платформе и каблуках и короткую фату, а среди украшений выбрала серьги с жемчугом и бриллиантами. Стилисты собрали ее волосы в высокий хвост с локонами, а визажисты нарисовали на веках фирменные стрелки.

Свадебный образ Арианы Гранде / Фото из инстаграма певицы

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз сыграла свадьбу с американским кинорежиссером Чарли Макдауэллом. Их праздник был похож на настоящую сказку – трогательная церемония в лесу.

31-летняя британская актриса позировала вместе с любимым на фоне водопада и под деревьями. На лицах жениха и невесты сияли улыбки. Свадебные фото продемонстрировали, насколько Лили и Чарли счастливы вместе.

Аутфиты жениха и невесты:

Макдауэлл предстал перед объективом в вельветовом костюме темно-изумрудного цвета и белой рубашке, с бабочкой. Также на нем были бабочка и темные туфли на шнурках.

Коллинз в особый день предстала перед любимым в наряде от американского бренда Ralph Lauren – белоснежном платье с длинными рукавами, кружевом, шлейфом и необычной фатой-накидкой. Ее образ очаровал нежностью и элегантностью.

Свадьба Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла / Фото из инстаграма актрисы

Джеймс Миддлтон и Элиз Тевен

Брат герцогини Кембриджской в кругу самых родных женился на возлюбленной Элиз Тевен. Из-за пандемии коронавируса празднование пришлось дважды переносить, однако жених и невеста все-таки сыграли свадьбу 11 сентября.

Джеймс и Элиз собрали родных во Франции, в деревне, где живет отец невесты. Тевен решила дать вторую жизнь свадебному платью свекрови, поэтому именно в нем предстала на церемонии – платье было длины макси с приспущенными плечами и вышивкой.

В этом платье Кэрол Миддлтон выходила замуж 40 лет назад – в 1980 году.

Свадьба Джеймса Миддлтона и Элиз Тевен / Фото Hello, из инстаграма Джеймса

Жасмин Тукс и Давид Борреро

Американская модель, "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс вышла замуж за менеджера компании Snapchat Хуана Давида Борреро. Их свадьба состоялась в Эквадоре. Торжественная церемония венчания прошла в церкви Святого Франциска XVI века: в большом храме было много цветов, арку при входе украсили тысячами роз. На церемонии присутствовали родные и друзья жениха и невесты.

Свадьба Жасмин Тукс и Давида Борреро / Фото из инстаграма модели

Свадебное платье модели

Жасмин выбрала платье от модельера ливанского бренда Zuhair Murad: с пышной атласной юбкой и кружевным верхом с длинными рукавами и горловиной. Также образ невесты дополняла длинная фата, которая крепилась на затылке модели с помощью нежного венчика.

Свадебный look Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Светская львица пошла под венец с Картером Реумом 11 ноября. Первый день празднования прошел в имении покойного дедушки Пэрис, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. В тот день она показала гостям 4 платья:

от Oscar de la Renta с кружевом и цветочной аппликацией;

от Galia Lahav с пышной юбкой и открытыми плечами;

от Pamella Roland, расшитое бисером и камнями, и с легкой накидкой;

от Oscar de la Renta короткое коктейльное с цветочной вышивкой.

Свадебные платья Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма звезды и брендов

На звездной свадьбе было немало знаменитостей: Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Николь Ричи, Бэби Рекса, Эшли Бенсон и другие. Первый свадебный танец состоялся под песню I Will Always Love You, которую исполнила Деми Ловато. Поразили также потрясающий свадебный торт и угощение гостей – икра, стейки, мороженое и многое другое.

Свадьба Пэрис Гилтон и Картера Реума / Фото People

