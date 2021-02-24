Модель і телеведуча Іванна Онуфрійчук одружилась із казахстанським бізнесменом на ім'я Алмаз. Подія відбулась на Мальдівських островах у колі рідних та друзів.

Ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук одружилась з коханим на березі острова, де була розташована арка для церемонії, а на них зі своїх крісел споглядали найрідніші пари.

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Іванна Онуфрійчук одружилась

Весілля мало чималий розмах, адже для нього пара замовила розкішне декорування на пляжі, запросили на свято кількох десятків рідних зі всього світу та мали весільні вбрання. Для події наречений обрав молочний костюм, білу сорочку і коричневе взуття, в той час як Іванна – сукню кольору шампанського з розрізом від стегна, відвертим декольте та шлейфом.

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На її шиї та вухах красувались дорогіцінні прикраси, а за взуття вона обрала босоніжки з камінцями.

У ведучої також був традиційний ранок нареченої, де вона разом з подругами насолоджувалась підготуванням до церемонії.

Гостей весілля розважали зірки Dan Balan і MONATIK, а також підопічні останнього Lida Lee і Nino. Також на весіллі виступив Амадор Лопес з групою RUMBERO'S. Ведучими весілля були шоумен Олександр Бєлов і телеведуча Катерина Варнава.

Онуфрійчук раніше в інтерв'ю "Сегодня.Lifestyle" також зізнавалася, що має намір також відсвяткувати весілля в Україні. Напевно, це станеться в кінці червня у Києві.

Що відомо про стосунки Іванни та Алмаза?

Як повідомляла Іванна у "Теленеделя", пара познайомилась у 2018 році в Іспанії на відпочинку, де вона проходила детокс-програму для організму. Там він її запросив на похід в гори з групою інших людей. Вони обмінялись номерами і домовились зустрітись у Києві.

Близько пів року вони спілкувались по телефону, час від часу Алмаз прилітав до дівчини у столицю України. Потім вони відправились на Мальдіви, але карантин та життя на дві країни (Алмаз живе у Швейцарії) внесли свої корективи у стосунки, втім, онлайн-побачення все ж завершились освідченням чоловіка. Зараз вони домовились жити на дві країни.