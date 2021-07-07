В українському шоу-бізнесі на одного холостяка стало менше. Тепер улюбленець глядачів Тарас Цимбалюк офіційно перебуває в статусі чоловіка.

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Тарас Цимбалюк одружився

Особливу подію в житті розсекретила обраниця Тараса – Тіна. На особистій сторінці в інстаграмі вона вже змінила прізвище, а також оприлюднила перше фото з коханим у новому статусі.

Вийшла заміж за найкращого хлопця на світі! 3 липня 2021 року – рівно 3 роки нашим стосункам і тепер день нашого шлюбу. Відсвяткували в колі найближчих друзів і рідних, делеко від світського Києва,

– розповіла Тіна.

"Мій коханий Тарасе, щаслива бути твоєю дружиною! Великого плавання нашому кораблю, що має назву "Сім'я"!", – додала дівчина.

Також Тіна зазначила, що вона офіційно змінила прізвище. На фотографії, яку дівчина оприлюднила в мережі, вона позує разом із коханим спиною до камери. Подружжя сфотографувалося, сидячи за столом на тлі гір. Тарас і Тіна одягнули халати з написами Mr. Tsymbaliuk та Mrs. Tsymbaliuk.

Цимбалюк вже прокоментував допис своєї дружини, де з ніжністю написав: "Моя кохана дівчинка".

Історія кохання Тараса та Тіни