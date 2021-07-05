51-річна виконавиця нарешті одружилася з 45-річним коханим. Пара ще минулого року оголосила про заручини, але весілля зіграла лише зараз.

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Гвен Стефані вийшла заміж

Блейк Шелтон і Гвен Стефані зустрічалися 6 років. Вони не приховували свої стосунки, але весілля вирішили зробити таємним. Наречені не влаштовували гучного святкування, а організували душевну церемонію для найрідніших.

Урочиста подія відбулася на ранчо кантрі-співака в Оклахомі. Територію затишно облаштували до весілля. Видання Page Six зазначає, що Гвен і Блейк обмінялися обітницями у каплиці, яку артист побудував на території спеціально до цієї події.

Фото маєтку Гвен Стефані та Блейка Шелтона можете переглянути на сайті видання Page Six.

Історія кохання Гвен Стефані та Блейка Шелтона