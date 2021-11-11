Минулого тижня в Україну прилетів коханий Іванни Онуфрійчук Алмаз, який мешкає у Швейцарії. Публіки була впевнена, що його приїзд приурочений до сімейного вечора на "Танцях з зірками", однак у чоловіка була куди поважніша причина з'явитися на батьківщині обраниці. Це офіційний розпис.

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Після грандіозного весілля на Мальдівах закохані вважають одне одного чоловіком і дружиною, однак їхній шлюб не був зареєстрований офіційно ані в Україні, ані у Швейцарії. Телезірка тягла з цим довгих 8 місяців, однак врешті-решт стала дружиною казахського мільйонера.

Ніч перед розписом Іванна провела в 5-зірковому готелі з виглядом на Дніпро, а в день укладання шлюбу дівчині вдруге влаштували ранок нареченої.

Весільна сукня Іванни Онуфрійчук / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Весільні босоніжки Іванни Онуфрійчук / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Зауважимо, після розкішного весілля на Мальдівах закохані мріяли зіграти другу церемонію в Стамбулі, на яку б запросили всю рідню Іванни Онуфрійчук. Однак їхні плани перекреслила пандемія. У червні пара скасувала друге весілля й сумнівалась, що знову організовуватиме все з нуля.

Ведучій зробили ефектний макіяж з акцентом на очах і розкішну зачіску – зібрали волосся у хвіст і вклали хвилями. Для розпису вона обрала нову весільну сукню. Цього разу фасону "рибка" з елегантним шлейфом. У ній Онуфрійчук разом з коханим позувала у романтичній фотосесії. Зйомка відбулась у тому ж люксовому готелі.

Іванна Онуфрійчук одружується з мільйонером / Відео з інстаграму ведучої

Телезірка розповідала, що на феєричне весілля на Мальдівах мільйонер Алмаз спустив всі свої гроші, які відкладав на велику квартиру у Швейцарії. Ця сума нібито менша, ніж мільйон доларів, однак за ці гроші можна було б купити маєток в елітній Конча-Заспі. Схоже, розпис та весілля в Україні буде куди скромнішим, ніж на райському острові.