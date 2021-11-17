З вілли в елітному районі Лос-Анджелеса святкування весілля Періс Гілтон і Картера Реума перенеслось до океану – на пірс у місті Санта-Моніка, що в штаті Каліфорнія. Якщо під вінець світська левиця йшла у розкішній білій сукні зі шлейфом і фатою, то у другий день не зрадила собі – одягла рожеве міні.

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Образ Періс Гілтон у другий день весілля

Зіркова наречена відзначала перший офіційний шлюб у рожевій сукні довжини міні. Це вбрання розшите стразами, які прикривають надвідверту зону декольте, а його родзинкою став пишний низ зі шлейфом.

Гламурний образ total pink Періс Гілтон довершила фатою, чоботами на високій танкетці та окулярами у вигляді сердець. Якщо у день церемонії в зірки був макіяж карамельних відтінків, то для карнавалу в Санта-Моніці її нафарбували як ляльку Барбі – широкі стрілки, рожеві тіні та нюдова помада. Волосся білявки зібрали у високий хвіст і трохи підкрутили. Це фірмова зачіска Періс.

Періс Гілтон у другий день весілля / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон у другий день весілля / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон у другий день весілля / Фото з інстаграму світської левиці

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Фото з другого дня весілля Періс Гілтон

Уночі на набережній помітили не лише рідних нареченої – сестру Нікі Гілтон і маму Кеті Гілтон, а й зіркових друзів – Демі Ловато, Біллі Айдола, Фея Резніка та інших. Гостей розважав іменитий діджей і продюсер Diplo.

Оскільки вечірка відбувалась у парку розваг, то всі охочі каталися на колесі огляду, американських гірках і машинках. Схоже, Періс Гілтон все ж вдалось перетворити своє весілля на найграндіозніше святкування цього року.

У другий день мого триденного святкування весілля ми влаштували неонову вечірку на пірсі Санта-Моніки. Це була така епічна ніч,

– поділилась емоціями новоспечена дружина.

Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом/ Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон у другий день весілля / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон з сестрою Нікі / Фото з інстаграму світської левиці