Скромне весілля відбулося у Франції. Туди 34-річний наречений та його 31-річна обраниця запросили родину та найближчих друзів. Звісно, що серед гостей були домашні улюбленці Джеймса.
Дивіться також Модель Victoria's Secret Жасмін Тукс вийшла заміж: помпезні фото з весілля
Весілля брата Кейт Міддлтон
Герцоги Кембриджські прилетіли у Францію разом із дітьми. Вони неймовірно щасливі, що весілля нарешті відбулося, адже його двічі переносили через пандемію коронавірусу.
Святкування відбулося в селі, де живе батько Еліз. Також серед запрошених гостей були батьки Джеймса та Кейт – Керол і Майк Міддлтони, сестра Піппа з чоловіком і двома дітьми.
Містер і місіс Міддлтони. Вчора я одружився з коханням всього свого життя в оточенні сім'ї, друзів і, звісно ж, декількох собак в селі Борм-ле-Мімоза. Неможливо описати словами, наскільки я щасливий,
– написав Джеймс під весільним фото.
Джеймс Міддлтон з дружиною / Фото з інстаграму Джеймса Міддлтона
Стосунки Джеймса Міддлтона та Еліз Тевен
- Джеймс та Еліз познайомилися у 2018 році в одному з британських клубів – South Kensington.
- Міддлтон прийшов туди з улюбленцем кокером-спанієлем. Дівчина не змогла встояти від собаки та майже одразу полонила серце знаменитого британського холостяка.
- Вони зустрічалися менше ніж рік і Джеймс вирішив освідчитися коханій. Чоловік оголосив про заручини у своєму інстаграмі, опублікувавши фото з майбутньою дружиною.
- Міддлтон подарував обраниці розкішну каблучку з синім камнем.
- Відомо, що Еліз Тевер родом з Франції. Вона працює фінансовим аналітиком і підтримує коханого у прагненні уникати уваги журналістів.