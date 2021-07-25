Двоюрідна сестра принців Гаррі та Вільяма – Леді Кетті Спенсер одружилася з мільярдером з Південної Африки, який на 5 років старший за її батька Чарльза Спенсера. Закохані були заручені понад рік.

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Урочиста церемонія відбулася на віллі Альдобрандіні в містечку Фраскаті, що під Римом. На свято приїхали сестри Кітті – близнючки Еліза та Амелі, а такої її близька подруга, британська співачка Піксі Лотт.

На весіллі були присутні й діти нареченого від першого шлюбу. Новоспечені чоловік і дружина влаштували розкішний італійський прийом, який завершився святковим феєрверком.

Для урочистої події наречена обрала вишукану сукню від Dolce & Gabbana. Зазначимо, взимку Спенсер стала амбасадором цього італійського бренду. Також її весільний образ довершували довга фата, стримана зачіска та макіяж.

Більше фото з весілля Кітті Спенсер і Марка Льюіса дивіться тут.

Стосунки Кітті Спенсер з Марком Льюісом