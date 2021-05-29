Жизнь после проекта "Холостяк-11": как сложились отношения Михаила Заливако и Анны Богдан

11 сезон реалити-шоу "Холостяк" уже закончился. Избранницей харьковского бизнесмена Михаила Заливако стала Анна Богдан. Именно этой девушке мужчина признался в любви и с ней захотел продолжить строить отношения вне камер. Продолжилась ли история любви Анны и Михаила после телевизионного финала – узнавайте дальше!
Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако в течение трех месяцев искал любовь на глазах у всей страны. Зрители нетерпеливо ожидали момент, когда мужчина объявит имя победительницы. Сердце пылкого романтика из Харькова удалось завоевать бывшей жене экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана – Анне.
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Анна и Михаил стали гостями пост-шоу "Как выйти замуж". Там они рассекретили, как сложились отношения после завершения съемок реалити.
Отношения Михаила и Анны после финала " Холостяка-11"
Главные герои 11 сезона "Холостяка" Михаил и Анна после финала продолжили строить совместную жизнь. Вернувшись из Дубая, где снимали последний выпуск реалити-шоу, влюбленные начали искать совместное жилье.
Уже через неделю Богдан и Заливако начали жить вместе. Михаил даже согласился переехать в Киев, хотя всю свою жизнь прожил в Харькове. Они прекрасно ладят в быту, счастливы вдвоем. 2,5 месяца пара скрывала от публики свои отношения, поскольку по правилам проекта, нельзя появляться вместе до выхода на экраны последнего эпизода сезона.
В студии пост-шоу Анна и Михаил не стеснялись показывать чувства, нежно целовали друг друга и обнимали.
Холостяк 11 сезон: как Заливако искал любовь на проекте
- Премьера 11 сезона романтического проекта "Холостяк" состоялась 5 марта.
- Главным героем этого сезона стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.
- За сердце мужчины на проект пришли бороться 29 украинских красавиц. Михаил решил изменить правила шоу и после первой вечеринки дал розы всем девушкам.
- Согласно правилам во 2 выпуске должны были остаться 15 девушек, которые на протяжении участия в "Холостяке" живут в одном доме. Заливако заявил, что всем участницам он дает шанс проявить себя и разделит их на 2 дома.
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- Сначала девушки не знали, что есть 2 дома, однако, когда это стало известно, все изрядно разозлились. Конкуренция была очень напряженной, каждая участница стремилась понравиться Михаилу. Однако не всем это удалось.
- Кто-то самостоятельно принимал решение покинуть "Холостяк", а с кем-то решительно прощался сам Заливако. Мужчина не скрывал, что некоторых девушек ему было очень больно отпускать.
- Красавиц, претендовавших на сердце Михаила, становилось все меньше и борьба между ними становилась более горячей. Кажется, в этом сезоне было все: поцелуи на глазах у других девушек, откровенные признания, страсть, ревность. И даже возвращение одной из участниц. Это впервые за историю проекта.
Обратите внимание Анна Богдан отреагировала на возвращение Юли "Зайки" на "Холостяк"
- Михаил Заливако признался в чувствах к Юлии "Зайке". Он заявил, что она стала первой девушкой, к которой на проекте возникли столь сильные чувства. Но мужчина не чувствовал взаимности, поэтому отпустил Юлию.
- В автомобиле, который вез "Зайку" в аэропорт, она рассказала, что любит "Холостяка", а он об этом никогда не узнает. Однако девушка решила не сдаваться и вернулась на проект, чтобы рассказать Михаилу о своих чувствах. Тогда он вручил ей розу и предложил остаться.
- В финале именно Юлия "Зайка" стала конкуренткой победительницы Анны Богдан. Но Заливако не смог ей ответить взаимностью. В любви он признался Анне.
- После этого пользователи Сети начали резко высказываться в адрес Михаила. Многие зрители "Холостяка" обвиняли его в том, что он дал Юлии надежду, а потом разбил сердце.