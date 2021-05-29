Жизнь после проекта "Холостяк-11": как сложились отношения Михаила Заливако и Анны Богдан

11 сезон реалити-шоу "Холостяк" уже закончился. Избранницей харьковского бизнесмена Михаила Заливако стала Анна Богдан. Именно этой девушке мужчина признался в любви и с ней захотел продолжить строить отношения вне камер. Продолжилась ли история любви Анны и Михаила после телевизионного финала – узнавайте дальше!

Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако в течение трех месяцев искал любовь на глазах у всей страны. Зрители нетерпеливо ожидали момент, когда мужчина объявит имя победительницы. Сердце пылкого романтика из Харькова удалось завоевать бывшей жене экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана – Анне.

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Анна и Михаил стали гостями пост-шоу "Как выйти замуж". Там они рассекретили, как сложились отношения после завершения съемок реалити.

Отношения Михаила и Анны после финала " Холостяка-11"

Главные герои 11 сезона "Холостяка" Михаил и Анна после финала продолжили строить совместную жизнь. Вернувшись из Дубая, где снимали последний выпуск реалити-шоу, влюбленные начали искать совместное жилье.

Уже через неделю Богдан и Заливако начали жить вместе. Михаил даже согласился переехать в Киев, хотя всю свою жизнь прожил в Харькове. Они прекрасно ладят в быту, счастливы вдвоем. 2,5 месяца пара скрывала от публики свои отношения, поскольку по правилам проекта, нельзя появляться вместе до выхода на экраны последнего эпизода сезона.

В студии пост-шоу Анна и Михаил не стеснялись показывать чувства, нежно целовали друг друга и обнимали.

Холостяк 11 сезон: как Заливако искал любовь на проекте

Премьера 11 сезона романтического проекта "Холостяк" состоялась 5 марта.

Главным героем этого сезона стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

За сердце мужчины на проект пришли бороться 29 украинских красавиц. Михаил решил изменить правила шоу и после первой вечеринки дал розы всем девушкам.

Согласно правилам во 2 выпуске должны были остаться 15 девушек, которые на протяжении участия в "Холостяке" живут в одном доме. Заливако заявил, что всем участницам он дает шанс проявить себя и разделит их на 2 дома.

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