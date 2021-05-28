Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако протягом трьох місяців шукав кохання на очах у всієї країни. Глядачі нетерпляче очікували на момент, коли чоловік оголосить ім'я переможниці. Серце палкого романтика з Харкова вдалося завоювати колишній дружині ексочільника Офісу Президента Андрія Богдана – Анні.
До теми Холостяк 11 сезон 12 випуск: як пройшов довгоочікуваний фінал та вибір Михайла
Анна та Михайло стали гостями пост-шоу "Як вийти заміж". Там вони розсекретили, як склалися стосунки після завершення зйомок реаліті.
Стосунки Михайла та Анни після фіналу "Холостяка-11"
Головні герої 11 сезону "Холостяка" Михайло та Анна після фіналу продовжили будувати спільне життя. Повернувшись з Дубаю, де знімали останній випуск реаліті-шоу, закохані почали шукати спільне житло.
Вже через тиждень Богдан і Заливако почали жити разом. Михайло навіть погодився переїхати в Київ, хоча все своє життя прожив у Харкові. Вони чудово ладнають у побуті, щасливі вдвох. 2,5 місяці пара приховувала від публіки свої стосунки, оскільки за правилами проєкту, не можна з'являтися разом до виходу на екрани останнього епізоду сезону.
У студії пост-шоу Анна та Михайло не соромилися показувати почуття, ніжно цілували один одного та обіймали.
Холостяк 11 сезон: як Заливако шукав кохання на проєкті
- Прем'єра 11 сезону романтичного проєкту "Холостяк" відбулася 5 березня.
- Головним героєм цього сезону став харківський бізнесмен Михайло Заливако.
- За серце чоловіка на проєкт прийшли боротися 29 українських красунь. Михайло вирішив змінити правила шоу та після першої вечірки дав троянди усім дівчатам.
- Згідно з правилами у 2 випуску мали залишитися 15 дівчат, які протягом участі в "Холостяку" мешкають в одному будинку. Заливако заявив, що всім учасницям він дає шанс проявити себе і розділить їх на 2 будинки.
Цікаво Холостяк 11 сезон: що роблять дівчата, коли не йдуть на побачення
- Спершу дівчата не знали, що існує 2 будинки, однак, коли це стало відомо, всі неабияк розізлилися. Конкуренція була дуже напруженою, кожна учасниця прагнула сподобатися Михайлові. Проте не всім це вдалося.
- Хтось самостійно приймав рішення покинути "Холостяк", а з кимось рішуче прощався сам Заливако. Чоловік не приховував, що деяких дівчат йому було дуже боляче відпускати.
- Красунь, які претендували на серце Михайла, ставало все менше і боротьба між ними ставала гарячішою. Здається, у цьому сезоні було все: поцілунки на очах в інших дівчат, відверті зізнання, пристрасть, ревнощі. І навіть повернення однієї з учасниць. Це вперше за історію проєкту.
Зверніть увагу Анна Богдан відреагувала на повернення Юлі "Зайки" на "Холостяк"
- Михайло Заливако зізнався у почуттях до Юлії "Зайки". Він заявив, що вона стала першою дівчиною, до якої на проєкті виникли настільки сильні почуття. Але чоловік не відчував взаємності, тому відпустив Юлію.
- В автомобілі, який віз "Зайку" в аеропорт, вона розповіла, що кохає "Холостяка", а він про це ніколи не дізнається. Однак дівчина вирішила не здаватися й повернулася на проєкт, щоб розповісти Михайлові про свої почуття. Тоді він вручив їй троянду і запропонував залишитися.
- У фіналі саме Юлія "Зайка" стала конкуренткою переможниці Анни Богдан. Та Заливако не зміг їй відповісти взаємністю. У коханні він зізнався Анні.
- Після цього користувачі мережі почати різко висловлюватися на адресу Михайла. Багато глядачів "Холостяка" звинувачували його в тому, що він дав Юлії надію, а потім розбив серце.