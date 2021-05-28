Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако протягом трьох місяців шукав кохання на очах у всієї країни. Глядачі нетерпляче очікували на момент, коли чоловік оголосить ім'я переможниці. Серце палкого романтика з Харкова вдалося завоювати колишній дружині ексочільника Офісу Президента Андрія Богдана – Анні.

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Анна та Михайло стали гостями пост-шоу "Як вийти заміж". Там вони розсекретили, як склалися стосунки після завершення зйомок реаліті.

Стосунки Михайла та Анни після фіналу "Холостяка-11"

Головні герої 11 сезону "Холостяка" Михайло та Анна після фіналу продовжили будувати спільне життя. Повернувшись з Дубаю, де знімали останній випуск реаліті-шоу, закохані почали шукати спільне житло.

Вже через тиждень Богдан і Заливако почали жити разом. Михайло навіть погодився переїхати в Київ, хоча все своє життя прожив у Харкові. Вони чудово ладнають у побуті, щасливі вдвох. 2,5 місяці пара приховувала від публіки свої стосунки, оскільки за правилами проєкту, не можна з'являтися разом до виходу на екрани останнього епізоду сезону.

У студії пост-шоу Анна та Михайло не соромилися показувати почуття, ніжно цілували один одного та обіймали.

Холостяк 11 сезон: як Заливако шукав кохання на проєкті

Прем'єра 11 сезону романтичного проєкту "Холостяк" відбулася 5 березня.

Головним героєм цього сезону став харківський бізнесмен Михайло Заливако.

За серце чоловіка на проєкт прийшли боротися 29 українських красунь. Михайло вирішив змінити правила шоу та після першої вечірки дав троянди усім дівчатам.

Згідно з правилами у 2 випуску мали залишитися 15 дівчат, які протягом участі в "Холостяку" мешкають в одному будинку. Заливако заявив, що всім учасницям він дає шанс проявити себе і розділить їх на 2 будинки.

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