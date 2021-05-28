Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако протягом трьох місяців шукав кохання на очах у всієї країни. Глядачі нетерпляче очікували на момент, коли чоловік оголосить ім'я переможниці. Серце палкого романтика з Харкова вдалося завоювати колишній дружині ексочільника Офісу Президента Андрія БогданаАнні

До теми Холостяк 11 сезон 12 випуск: як пройшов довгоочікуваний фінал та вибір Михайла

Анна та Михайло стали гостями пост-шоу "Як вийти заміж". Там вони розсекретили, як склалися стосунки після завершення зйомок реаліті.

Стосунки Михайла та Анни після фіналу "Холостяка-11"

Головні герої 11 сезону "Холостяка" Михайло та Анна після фіналу продовжили будувати спільне життя. Повернувшись з Дубаю, де знімали останній випуск реаліті-шоу, закохані почали шукати спільне житло.

Вже через тиждень Богдан і Заливако почали жити разом. Михайло навіть погодився переїхати в Київ, хоча все своє життя прожив у Харкові. Вони чудово ладнають у побуті, щасливі вдвох. 2,5 місяці пара приховувала від публіки свої стосунки, оскільки за правилами проєкту, не можна з'являтися разом до виходу на екрани останнього епізоду сезону.

У студії пост-шоу Анна та Михайло не соромилися показувати почуття, ніжно цілували один одного та обіймали.

Холостяк 11 сезон: як Заливако шукав кохання на проєкті

  • Прем'єра 11 сезону романтичного проєкту "Холостяк" відбулася 5 березня.
  • Головним героєм цього сезону став харківський бізнесмен Михайло Заливако.
  • За серце чоловіка на проєкт прийшли боротися 29 українських красунь. Михайло вирішив змінити правила шоу та після першої вечірки дав троянди усім дівчатам.
  • Згідно з правилами у 2 випуску мали залишитися 15 дівчат, які протягом участі в "Холостяку" мешкають в одному будинку. Заливако заявив, що всім учасницям він дає шанс проявити себе і розділить їх на 2 будинки

Цікаво Холостяк 11 сезон: що роблять дівчата, коли не йдуть на побачення

Зверніть увагу Анна Богдан відреагувала на повернення Юлі "Зайки" на "Холостяк"

  • Михайло Заливако зізнався у почуттях до Юлії "Зайки". Він заявив, що вона стала першою дівчиною, до якої на проєкті виникли настільки сильні почуття. Але чоловік не відчував взаємності, тому відпустив Юлію.
  • В автомобілі, який віз "Зайку" в аеропорт, вона розповіла, що кохає "Холостяка", а він про це ніколи не дізнається. Однак дівчина вирішила не здаватися й повернулася на проєкт, щоб розповісти Михайлові про свої почуття. Тоді він вручив їй троянду і запропонував залишитися. 
  • У фіналі саме Юлія "Зайка" стала конкуренткою переможниці Анни Богдан. Та Заливако не зміг їй відповісти взаємністю. У коханні він зізнався Анні.
  • Після цього користувачі мережі почати різко висловлюватися на адресу Михайла. Багато глядачів "Холостяка" звинувачували його в тому, що він дав Юлії надію, а потім розбив серце