Совсем скоро на экранах украинцев снова появится романтическое реалити-шоу "Холостяк". Этот проект уже 10 лет остается любимым у многих зрителей и дальше продолжает завоевывать их внимание. Когда состоится премьера нового сезона известного телешоу в 2021 году – читайте в материале.

Сторонники "Холостяка" с нетерпением ждут выхода 11 сезона шоу, чтобы понаблюдать, как герои будут находить свою любовь. Нынешним "холостяком" стал бизнесмен Михаил Заливако. Премьера первого выпуска романтического телепроекта состоится 5 марта. Об этом сообщили на официальной странице шоу в инстаграме.

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Ведущим проекта будет Григорий Решетник. В заметке отметили, что новый "холостяк" Михаил Заливако – один из тех, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца.

Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь,

– уверен "холостяк".

Что известно о новом "холостяке"?

Главным героем "Холостяка" 2021 года является Михаил Заливако, 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании "Михаил Заливако". Кроме бизнеса Михаил ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Мужчина регулярно посещает зал, любит экстрим и горы. Также, "холостяк" 11 сезона может похвастаться тем, что совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.