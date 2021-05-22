Главный герой 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" влюбил в себя не только участниц, но и всю страну. Он меньше всего на свете хотел сделать больно хотя бы одной из девушек, однако прощание с Юлией "Зайкой" было тяжелым. Так и не найдя любовь на проекте, она трогательно прокомментировала финал.

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Юля "Зайка" прокомментировала финал "Холостяка"

Девушка, которая вернулась на проект, чтобы признаться Михаилу в любви, в финале не скрывала ни слез, ни боли. Преодолев себя и открывшись мужчине, она не получила того же взамен. Решение "Холостяка" разбило ее сердце.

Ты сказал, что это не любовь. Ощущения такие, будто мое сердце лопнуло как воздушный шарик, в который воткнули кинжал. Мне плохо, отвратительное ощущение! Когда разбивается сердце, внутри пустота, вакуум и жгучая боль,

– трогательно написала Юлия "Зайка".

Девушка эмоционально призналась, что после финала "Холостяка" у нее остался только один вопрос к Михаилу Заливако: "За что ты так со мной?"

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В финале романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" впервые примерила роскошный образ невесты. Перед Михаилом она появилась в обтягивающем блестящем платье фасона "рыбка" с откровенным декольте. С замиранием сердца девушка ждала решения главного героя, однако так и не получила шанс на счастливые отношения с ним.