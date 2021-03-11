Холостяк 11 сезон: как Михаил Заливако поделил девушек в 2 дома
5 марта состоялась премьера 11 сезона проекта "Холостяк". Главный герой Михаил Заливако решил изменить правила шоу и оставил всех девушек. Они будут жить в двух разных домах. Как" Холостяк" поделил участниц – читайте далее.
Источник:СТБ
Во время первой вечеринки Михаил не смог отпустить домой ни одну девушку. Он стремится ближе познакомиться с каждой и не ошибиться с первым впечатлением. "Холостяк" поделил участниц и они будут жить в 2 домах – у озера и в лесу.
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2 дома на "Холостяке"
После долгожданного знакомства с Михаилом девушки отправлялись в зал, где должны были сесть на диван одной из категорий: "честный", "умная", "красивая" или "авантюрная". Некоторые из участниц 11 сезона получали розу и отправлялись в дом, даже не дойдя до зала.
Также Заливако вручал розы во время индивидуального общения. Девушки не возвращались на вечеринку, а сразу ехали в дом. Участницы, находившиеся на вечеринке были уверены, что "Холостяк" попрощался с соперницами навсегда. Ни одна из них еще не догадывается, что Михаил решил дать пропуск в следующий этап всем девушкам.
29 участниц будут жить в 2 домах – у озера и в лесу.
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Дом у озера:
- Юлия (контент-менеджер, СММ-менеджер, графический дизайнер);
- Екатерина (владелица туристического агентства);
- Юля (руководительница отдела офис-менеджмента в IT-компании);
- Виктория (менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week);
- Дана (певица, солистка группы SELFY);
- Ульяна (основательница студии красоты, мастер татуажа);
- Елизавета (воздушная гимнастка);
- Хана (безработная);
- Александра (стилистка, организатор фэшн-съемок, модель);
- Розали (певица в шоу, модель);
- Ксения (персональная тренер, тренер групповых направлений);
- Кристина (стилистка, модель);
- Алла (организатор мероприятий);
- Анна (студентка);
- Джессика (владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа).
Дом в лесу:
- Анна турагент);
- Елена (безработная);
- Аня (вебразработка, вебдизайнер);
- Ольга (студентка);
- Юля (помощник руководителя выставочной компании);
- Лола (временная безработная);
- Надин (блогер, владелица маркетинговой компании);
- Валентина (в прошлом стюардесса, сейчас временно не работает);
- Валентина (частная предпринимательница);
- Анастасия (порноактриса);
- Ольга (художница, модель);
- Дарья (фитнес-тренер);
- Татьяна (дизайнер интерьеров);
- Алиса (бизнес-леди).
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