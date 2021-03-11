5 марта состоялась премьера 11 сезона проекта "Холостяк". Главный герой Михаил Заливако решил изменить правила шоу и оставил всех девушек. Они будут жить в двух разных домах. Как" Холостяк" поделил участниц – читайте далее.

Во время первой вечеринки Михаил не смог отпустить домой ни одну девушку. Он стремится ближе познакомиться с каждой и не ошибиться с первым впечатлением. "Холостяк" поделил участниц и они будут жить в 2 домах – у озера и в лесу.

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2 дома на "Холостяке"

После долгожданного знакомства с Михаилом девушки отправлялись в зал, где должны были сесть на диван одной из категорий: "честный", "умная", "красивая" или "авантюрная". Некоторые из участниц 11 сезона получали розу и отправлялись в дом, даже не дойдя до зала.

Также Заливако вручал розы во время индивидуального общения. Девушки не возвращались на вечеринку, а сразу ехали в дом. Участницы, находившиеся на вечеринке были уверены, что "Холостяк" попрощался с соперницами навсегда. Ни одна из них еще не догадывается, что Михаил решил дать пропуск в следующий этап всем девушкам.

29 участниц будут жить в 2 домах – у озера и в лесу.

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Дом у озера:

Юлия (контент-менеджер, СММ-менеджер, графический дизайнер);

Екатерина (владелица туристического агентства);

Юля (руководительница отдела офис-менеджмента в IT-компании);

Виктория (менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week);

Дана (певица, солистка группы SELFY);

Ульяна (основательница студии красоты, мастер татуажа);

Елизавета (воздушная гимнастка);

Хана (безработная);

Александра (стилистка, организатор фэшн-съемок, модель);

Розали (певица в шоу, модель);

Ксения (персональная тренер, тренер групповых направлений);

Кристина (стилистка, модель);

Алла (организатор мероприятий);

Анна (студентка);

Джессика (владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа).

Дом в лесу: