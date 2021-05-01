9 выпуск 11 сезона проекта "Холостяк" запомнился зрителям милым свиданием с Джессикой и неожиданным поведением Юли "Зайки", которая собиралась "пойти в наступление", чтобы завоевать сердце главного героя. Однако он усомнился в чувствах девушки и попрощался с ней.

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Юля "Зайка" прокомментировала вылет из шоу

Девушка на личной странице решила высказаться о своем неожиданном уходе из проекта. Она показала отрывок из видео, где в слезах едет к дому собирать вещи. В машине участница "Холостяка" впервые призналась, что влюблена.

Потеряв несколько возможностей проявить себя, я решила что нужно действовать! Собрала всю свою волю и стойкость, пошла в наступление!

– заявила Юля.

В выпуске участники должны были распределить карточки, которые им достались от ведущего. Юля выбрала "присоединиться к свиданию", по ее словам, чтобы доказать свое желание быть вместе. Однако она признала, что такая встреча с "Холостяком" была очень некомфортной. Тем более все девушки осудили ее: "Они не поняли, что этот шаг не против них, а ради моей любви".

Юля заметила, что не хотела, чтобы Михаил снова видел, что она в плохом настроении. Но сдержать эмоции не удалось, из-за чего девушка перестала понимать, куда двигаться дальше.

Где учат проявлять любовь к дорогому человеку? Мы заканчиваем школы и университеты, получая знания, но необходимого там не дают, не рассказывают. Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства,

– отметила участница.

Девушка отметила, что не знала, как бороться за сердце мужчины в компании других девушек. Она пыталась, но ничего не получилось. "Эмоции отключились. Я перестала чувствовать что-нибудь. Даже слез больше не было. Просто шок и пустота внутри ... Раньше я не знала, что пустота страшнее рані...", – завершила пост Юля "Зайка.

Реакция сети

Заметим, многие из зрителей "Холостяка" эмоционально выступил против вылета Юли в последнем выпуске. Они считают, что девушка – единственная, кто обладает чувствами к главному герою, а ее уход из шоу – ошибка и несправедливость.

"Мне ее жаль, ее сердце разбито, кто бы что ни говорил";

"Видно, что просто слили Юлю ... Надеюсь, никто не выиграет";

"Извините, но этот сезон – полное разочарование";

"Зачем канал всегда плохо показывал эту участницу?";

"Для меня проект закончился. Жаль, что хорошая девушка покинула шоу";

"Теперь нет смысла смотреть".

Однако есть и такие, кто убеждены – Юля сама виновата в проигрыше. Все чувства, которые она проявляла – просто актерская игра: