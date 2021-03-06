Премьера 11 сезона "Холостяка" состоялась 5 марта 2021 года на телеканале СТБ. Главный герой романтического шоу Михаил Заливако познакомился со многими украинскими девушками. Красавицы пришли на проект, чтобы найти свою любовь. Кому из них удалось понравиться Михаилу и остаться в популярном реалити-шоу – читайте в материале Showbiz 24.

Главный герой "Холостяка-11" не представляет своей жизни без бизнеса, а также обожает котов. Мужчина верит, что на проекте сможет найти девушку, которая заинтересована в профессиональном развитии, постоянно совершенствуется. С какими красавицами Михаил познакомился на первой вечеринке шоу – читайте далее.

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На "Холостяк" ради Михаила Заливако пришли 29 девушек. В конце первой вечеринки Михаил решил изменить правила проекта и дал розу каждой участнице. Таким образом во 2 выпуске шоу все девушки начнут ожесточенную борьбу за сердце мужчины.

Участницы 11 сезона шоу "Холостяк"

Анна

Возраст: 28 лет

Город: Киев

Чем занимается: турагент



Участница "Холостяка-11" Анна / Фото из сайта stb.ua

Анастасия

Возраст: 24 года

Город: Киев

Чем занимается: порноактриса



Участница "Холостяка-11" Анастасия / Фото из сайта stb.ua

Ольга

Возраст: 22 года

Город: Буча

Чем занимается: студентка



Участница "Холостяка-11" Ольга / Фото из сайта stb.ua

Розали

Возраст: 23 года

Город: Харьков, родилась в Донецке

Чем занимается: певица в шоу, модель



Участница "Холостяка-11" Розали / Фото из сайта stb.ua

Кристина

Возраст: 24 года

Город: Киев

Чем занимается: стилист, модель



Участница "Холостяка-11" Кристина / Фото из сайта stb.ua

Лола

Возраст: 23 года

Город: Ровно

Чем занимается: временно безработная



Участница "Холостяка-11" Лола / Фото из сайта stb.ua

Александра

Возраст: 22 года

Город: Прага (Чехия), родилась в Донецке

Чем занимается: стилист, организатор фэшн-съемок, модель



Участница "Холостяка-11" Александра / Фото из сайта stb.ua

Ульяна

Возраст: 28 лет

Город: Днепр

Чем занимается: основательница студии красоты, мастер татуажа



Участница "Холостяка-11" Ульяна / Фото из сайта stb.ua

Джессика

Возраст: 25 лет

Город: Мукачево, Закарпатская область

Чем занимается: владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа



Участница "Холостяка-11" Джессика / Фото из сайта stb.ua

Татьяна

Возраст: 24 года

Город: Чернигов

Чем занимается: дизайнер интерьеров



Участница "Холостяка-11" Татьяна / Фото из сайта stb.ua

Дарья

Возраст: 23 года

Город: Днепр

Чем занимается: фитнес-тренер



Участница "Холостяка-11" Дарья / Фото из сайта stb.ua

Ольга

Возраст: 25 лет

Город: Чугуев, Харьковская область

Чем занимается: художница, модель



Участница "Холостяка-11" Ольга / Фото из сайта stb.ua

Юля

Возраст: 28 лет

Город: Каменец-Подольский

Чем занимается: руководительница отдела офис-менеджмента в IT-компании



Участница "Холостяка-11" Юля / Фото из сайта stb.ua

Екатерина

Возраст: 29 лет

Город: Винница

Чем занимается: владелица туристического агентства



Участница "Холостяка-11" Екатерина / Фото из сайта stb.ua

Хана

Возраст: 21 год

Город: Харьков, родилась в Ашхабаде (Туркменистан)

Чем занимается: безработная



Участница "Холостяка-11" Хана / Фото из сайта stb.ua

Юлия

Возраст: 27 лет

Город: Киев

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер, графический дизайнер



Участница "Холостяка-11" Юлия / Фото из сайта stb.ua

Алиса

Возраст: 30 лет

Город: Киев

Чем занимается: бизнес-леди



Участница "Холостяка-11" Алиса / Фото из сайта stb.ua

Елена

Возраст: 26 лет

Город: Киев

Чем занимается: безработная



Участница "Холостяка-11" Елена / Фото из сайта stb.ua

Валентина

Возраст: 25 лет

Родом из села Пилиповичи, Киевской области

Чем занимается: в прошлом стюардесса, сейчас временно не работает



Участница "Холостяка-11" Валентина / Фото из сайта stb.ua

Аня

Возраст: 22 года

Город: Днепр

Чем занимается: веб-разработчик, веб-дизайнер



Участница "Холостяка-11" Аня / Фото из сайта stb.ua

Валентина

Возраст: 23 года

Город: Киев

Чем занимается: частный предприниматель



Участница "Холостяка-11" Валентина / Фото из сайта stb.ua

Виктория

Возраст: 29 лет

Город: Киев

Чем занимается: менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week



Участница "Холостяка-11" Виктория / Фото из сайта stb.ua

Анна

Возраст: 20 лет

Город: Бостон (США), родом из Кропивницкого

Чем занимается: студентка



Участница "Холостяка-11" Анна / Фото из сайта stb.ua

Надин

Возраст: 29 лет

Город: Черновцы

Чем занимается: блогер, владелица маркетинговой компании



Участница "Холостяка-11" Надин / Фото из сайта stb.ua

Юля

Возраст: 32 года

Город: Херсон

Чем занимается: помощник руководителя выставочной компании



Участница "Холостяка-11" Юля / Фото из сайта stb.ua

Ксения

Возраст: 20 лет

Город: Днепр

Чем занимается: персональный тренер, тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг)



Участница "Холостяка-11" Ксения / Фото из сайта stb.ua

Алла

Возраст: 36 лет

Город: Одесса

Чем занимается: организатор мероприятий



Участница "Холостяка-11" Алла / Фото из сайта stb.ua

Елизавета

Возраст: 24 года

Город: Днепрорудное, Запорожская область

Чем занимается: воздушная гимнастка



Участница "Холостяка-11" Елизавета / Фото из сайта stb.ua