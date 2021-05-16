В 11 выпуске "Холостяка" Михаил Заливако по-настоящему удивил зрителей. Он позволил экс-участнице Юле вернуться на шоу. Остальные участницы, попавшие в финал, вряд ли обрадовались такому решению главного героя.

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Анна Богдан прокомментировала возвращение Юли

О дерзком возвращении "Зайки" на "Холостяк-11" уже высказалась бывшая жена Андрея Богдана. Она отметила, что действия Михаила Заливаки до сих пор сложно предугадать.

Прошла очередная церемония. Мы с Розали получили розы. В тот момент мы с ней ни о чем не подозревали. Это вам, дорогие зрители, посчастливилось увидеть, какие события происходили после церемонии роз. Мы же – оставались в неведении. Было у меня какое-то предчувствие, как будто затишье перед бурей,

– призналась Анна.

Девушка отметила, что Михаил вел себя не так, как всегда, он очень быстро ушел после церемонии, и было заметно, что куда-то спешил: "Я, наверное, как любая девушка, у которой есть чувства к мужчине, начинаю чувствовать его, его переживания, настроение. Не знаю, как это объяснить. Это как будто все, что происходит у него внутри – происходит во мне", – поделилась участница.

Анна отметила, что сперва считала, что все это из-за вылета Даши, ведь прощаться всегда трудно. Однако на этот раз эмоции "Холостяка" были таковыми по другим причинам.

Напоследок скажу одно, если Мише нужно таким способом разобраться в своих чувствах, то пусть будет так. Если Миша не уверен в чувствах ко мне, уж пусть лучше меня отпустит, чем выберет с сомнением. Я так не хочу. Я только хочу, чтобы Он разобрался в своих чувствах и наконец принял решение внутри себя,

– подытожила Богдан.

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