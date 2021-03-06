В Украине стартовал долгожданный 11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Первый выпуск популярного проекта зрители смогли увидеть в пятницу, 5 марта. Главным героем нового сезона стал бизнесмен Михаил Заливако. Именно его сердце пытались покорить украинские красавицы. Кому удалось сделать это, а кто покинул проект после первой вечеринки – читайте в материале Showbiz 24.

11 сезон шоу "Холостяк" начался традиционной вечеринкой. Эффектные девушки приехали в роскошный особняк, чтобы познакомиться с главным красавцем страны. Каждая из участниц пришла на проект, чтобы найти свою любовь. В течение нескольких месяцев девушки будут бороться за сердце Михаила Заливаки – 31-летнего успешного основателя логистической компании, который не представляет своей жизни без бизнеса.

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Визитка Михаила Заливаки

"Холостяк" поделился, что уже встречал любовь. Однако с той девушкой у него, к сожалению, отношения не сложились. Он верит в то, что сможет построить новые отношения именно на этом проекте. Михаил отметил, что он находится в правильном месте и сможет найти любовь.

Заливако рассказал, что не представляет своей жизни без спорта. Михаил постоянно совершенствует свое тело. Также он обожает подниматься в горы и неоднократно преодолевал одни из самых высоких вершин мира. В частности, мужчина побывал на Эльбрусе, куда добирался по маршруту первопроходцев.

Знакомство с девушками

Первой с "Холостяком" познакомилась 24-летняя Лиза. Она воздушная в гимнастка и постоянно рискует своей жизнью, работая без страховки. Лиза постоянно находится в разных странах мира и получает невероятное удовольствие от своей работы.

Лиза очень нервничала и поэтому даже не запомнила имени главного героя.

После этого с Михаилом познакомилась 36-летняя Алла. Во время первого разговора с "Холостяком" девушка рассказала, что у нее есть дочь и даже показала их фото. Алла успешная, уверенная в себе женщина. Также у участницы и главного героя есть общее предпочтение. Они оба любят кошек.

Заливако отметил, что в Алле он увидел откровенность. Она тронула его разговором.

20-летняя Ксения поразила Михаила изяществом. Девушка подарила "Холостяку" перо, символизирующее правильный путь. Она стала второй участницей, которая не запомнила имени главного героя.

Следующей с Михаилом встретилась 32-летняя Юлия. Девушка подарила "Холостяку" открытку, где предложила написать то, что он хочет прожить с ней, увидев впервые. Она сделала то же самое. Юлия захотела потанцевать с мужчиной, а он стремился отпраздновать с ней знакомство.

Заливако отметил, что он привык первым проявлять инициативу, однако такой поступок Юлии также пришелся ему по душе.

29-летняя Надин рассказала, что имеет собственный бизнес и является блоггером с более 600-тысячной аудиторией подписчиков. Она вошла в список самых успешных предпринимателей Украины. Девушка поделилась, что ее не приняла мама бывшего жениха. Тогда женщина говорила Надин, что она никто по сравнению с ее сыном. После этого девушка решила, что станет успешной. Так и произошло, однако Надин до сих пор не встретила свою любовь.

Юлия решила предстать перед "Холостяком" в неординарном образе. Она предстала перед Михаилом в образе большого плюшевого зайчика. Девушка подарила мужчине витамины, проявив заботу. Участница не захотела показывать своего лица, чем еще больше заинтриговала главного героя. Позже Михаил лично пообщался с Юлией и был поражен ее красотой.

20-летняя Анна подарила Михаилу акции Google. Девушка рассказала, что инвестиции – это ее хобби. Она поделилась, что готова отдать свою женственность, энергию, теплоту и верит, что в конце проекта вместе с "Холостяком" сможет получить дивиденды в виде настоящих чувств.

Анна учится в Бостоне и заявляет, что она – будущий президент. Девушка была готова пожертвовать детством и вкладывать в свое развитие. Анна поехала в США по обмену студентов и сейчас учится в частном университете. Участница подчеркнула, что является президентом политической организации в своем учебном заведении. Анна отметила, что стремится использовать опыт, который получает в США для того, чтобы улучшать жизнь людей в Украине.



Знакомство Михаила с Анной / Фото сайта stb.ua

29-летняя Виктория поразила "Холостяка" стильным видом. Однако другие участницы обратили внимание на то, что через облегающее платье было видно ее обнаженные ягодицы.

23-летняя Валентина решила сразу проявить инициативу и пошла с Михаилом смотреть на салют, который был особым подарком для "Холостяка". Участница поделилась, что отец с детства учил ее, что нужно быть самодостаточной. Если она выйдет замуж, то это будет обдуманный шаг. И если в отношениях будет кризис, то она сделает все, чтобы сохранить их, потому что это ее выбор. Валентина стремится найти мужчину, который полюбит ее.

Заливако познакомился с Анной, которая сразу поразила его. Девушка пригласила "Холостяка" стрелять из лука, что изрядно потрясло его. Предварительно в мишени Анна прикрепила записку с заданиями. Попав в цель, Михаилу пришлось поцеловать девушку. Таким образом первый поцелуй на проекте состоялся во время первой вечеринки.



Поцелуй "Холостяка" с Анной / Фото сайта stb.ua

Впоследствии вместе с Анной Михаил решил сесть к девушкам в лимузин, где познакомился со стюардессой Валей-Тиной. Девушка оказалась очень позитивной, однако признается, что хочется иметь семью, поскольку личную жизнь в небе не построишь. В лимузине была и нежная Елена, которая также заинтересовала Михаила.

Позже вместе с тремя девушками Заливако отправился кататься по городу и в конце прогулки вручил им 3 розы. Таким образом Валя-Тина, Аня и Елена будут бороться за сердце Михаила в 2 выпуске.

Вернувшись, "Холостяк" познакомился с Алисой, которая угостила его вином. Девушка показалась Михаилу интересной и привлекательной. Участница поделилась, что имеет собственный ювелирный бизнес и стремится построить прочные отношения.

25-летняя Ольга рассказала, что пишет картины. В какой-то момент она отказалась от женственности. Это произошло после расставания с любимым. Ольга подстригла волосы, одевалась по-мужски. Но позже девушка вернула свою женственность практиками и медитациями. Ей захотелось надевать женственные наряды, девушка отрастила волосы. Она чувствует любовь внутри себя и готова отдать ее, по-настоящему влюбиться.

Ольга спросила Михаила: "Если бы у тебя был выбор: жить до грани, или через грань, что бы ты выбрал?". "Холостяк" признался, что через край, что означает отдаваться полностью всему, что делаешь. После этого участница отметила, что в таком случае их ждет интересное совместное "путешествие".

29-летняя Екатерина поделилась, что считает себя умной, сексуальной, идеальной. Девушка рассказала, что мужчины боятся знакомиться с ней, думая, что она откажет. Участница "Холостяка" призналась, что смотрела все предыдущие сезоны шоу и уверена, что на этот раз она встретит здесь свою любовь.

Во время разговора с Михаилом девушка заявила, что уверена в том, что именно с ним может построить семью. Этим она немного озадачила "Холостяка".

Юлия поделилась, что на "Холостяк" пришла благодаря интуиции. Она уверена, что здесь сможет найти свою любовь.

Чемпионка по бегу Дарья при знакомстве с Михаилом подарила ему песочные часы. Позже она рассказала, что самым болезненным в ее жизни был момент, когда она травмировалась перед чемпионатом. Ранее у нее был расписан каждый час, однако сейчас есть время на личную жизнь и верит, что на "Холостяке" сможет найти свою любовь.



Знакомство "Холостяка" с Дарьей / Фото с сайта stb.ua

Впоследствии в лимузине Михаил нашел коробку, где была туфелька, которую оставила одна из участниц. Но во время этого Заливако увидел грузовик, в котором его ждала дизайнер Татьяна. Она решила познакомиться с "Холостяком" именно в такой атмосфере. Девушка поделилась, что мечтает создать собственный дом с мужчиной, которого будет любить. У Михаила и Татьяны состоялась трогательная и теплая беседа, после которой девушка получила розу. Она стала четвертой женщиной, которая отправилась в дом и продолжит строить отношения с "Холостяком".

Позже Михаил познакомился с Лолой, Ульяной, Александрой, Кристиной, Джессикой. Девушки пытались всячески поразить мужчину, приготовили для него разнообразные сюрпризы.

22-летняя писательница Ольга также поразила Холостяка во время первой встречи. Девушка покорила его искренностью и нежностью.

Розали рассказала, что ее отец родом из Африки. Когда ей было 3 месяца, он уехал на заработки и не вернулся. Девушка с детства чувствовала, что она не такая как все. Многие говорили, что Розали не станет полноценным членом общества. Однако это оказалось не так и впоследствии девушка поняла, что ее внешность – это ее достоинство.

Оказалось, что Заливако знаком с Розали. "Холостяк" узнал ее и поделился, что было время, когда они общались. А вот девушка не сразу узнала его. Михаил отметил, что с удовольствием пригласил бы ее на свидание.

Выход 24-летней актрисы Анастасии был очень эффектным. Она подарила Михаилу загадочную коробочку и почему-то очень боялась, что, открыв ее, мужчина захочет попрощаться с ней. Заливака решил провести Анастасию к лимузину и девушка подумала, что он отправляет ее домой. Однако "Холостяк" подарил участнице розу, которая стала пропуском в следующий выпуск.

Впоследствии Анастасия поделилась, когда ее мама была беременна младшим братом, то отец покинул их. Тогда семья переживала тяжелые времена и в 13 лет девушка пошла на первую работу – продавала мороженое в парке. Ей начали писать фотографы и предлагать откровенные фотосессии. Через некоторое время девушка стала порноактрисой. Она помогает родным и теперь стремится построить крепкую семью.

Последней участницей 11-го сезона "Холостяка" стала бывшая жена Андрея Богдана – Анна. Во время первой встречи подарила Михаилу сертификат на экстремальное развлечение. Девушка поразила его, когда рассказала, что любит ходить в горы. Они сразу нашли общее хобби.

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Когда Михаил присоединился ко всем девушкам, он нашел ту девушку, которая оставила ему туфельку в коробочке. Ею стала 21-летняя Ханна.

Позже Юлия решила исполнить желание Михаила, устроила романтическую атмосферу и познакомилась с ним. Девушка тронула "Холостяка" разговором о родителях, которых она потеряла. После душевного общения Юлия и Михаил потанцевали и мужчина захотел продолжить общение с ней, потому вручил желаемую розу.

Последней претенденткой на сердце Михаила стала 29-летняя авантюрная певица Дана. Она эффектно появилась перед "Холостяком" с помощью фокусов, чем поразила его.

Первая вечеринка

Ведущий Григорий Решетник предложил участницам проекта развлечение, которое поможет ближе познакомиться. Каждая девушка написала на листочке задание, которое должна выполнить конкурентка. Участницы "Холостяка", которые относят себя к авантюристкам, придумывали интересные и неординарные задачи, после которых Михаил решил пообщаться с Розали и Олей. Он поинтересовался, для чего девушки пришли на проект. Личный разговор с Олей заинтересовал Заливаку и он подарил ей желанную розу.

Позже девушки сыграли игру "Правда ли действие". Таким образом участники смогли рассказать о себе Михаилу и заинтересовать его. С несколькими девушками Михаил решил больше пообщаться. Во время разговора между Надин и Валентиной возник конфликт. Однако они все же получили розы от "Холостяка".

Позже Михаил узнавал ответы девушек по их голосу. Каждая из участниц рассказала о своей внутренней красоте. 23-летняя Лола не имела настроения отвечать на этот вопрос, поэтому "Холостяк" решил пригласить ее на индивидуальную беседу, которая не сложилась из-за плохого самочувствия Лолы. Девушка подумала, что Заливако отправил ее домой, однако мужчина вручил девушке розу и она поехала в дом к другим девушкам. Михаил отметил, что не хотел, чтобы Лола чувствовала дискомфорт и стремится больше познакомиться с ней.

Анна во время разговора с Михаилом рассказала о своем браке с Андреем Богданом и призналась, что сама была инициатором развода. После общения девушка получила желанную розу.



Анна получила розу от Михаила / Фото с сайта stb.ua

Следующей участницей, которая имела возможность пообщаться с "Холостяком" стала Дарья. Девушке удалось понравиться главному герою и получить красную розу.

Михаил подарил следующую розу Алисе. Он организовал для участницы маленький квест и она вместе с розой получила маленького белого кролика.

Вечеринка продолжалась и Григорий Решетник предложил следующий интерактив. Участницы отвечали на вопросы Михаила. Девушки, ответы которых Заливаке меньше всего импонируют, покидают игру. В этой игре победу одержала Анна, которую он пригласил на индивидуальную беседу. Девушка рассказала о жизни в Америке и поделилась, что хочет построить отношения именно в Украине.

22-летняя Ольга также имела возможность лично поговорить с Михаилом и получила пропуск в следующий этап проекта.

Михаил Заливако ошеломил всех неожиданным заявлением. Мужчина решил, что не хочет ни с кем прощаться, поскольку во время вечеринки не успел познакомиться со всеми девушками. Поэтому "Холостяк" дал розу каждой участнице. Ведущему Григорию Решетнику мужчина признался, что девушки будут жить в двух домах, однако не будут знать об этом.

Во 2 выпуске шоу за сердце Маихайла Заливаки начнут борьбу 28 девушек.