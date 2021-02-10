Уже 5 марта на телеканале СТБ стартует 11 сезон романтического проекта "Холостяк". Накануне премьеры организаторы знакомят публику с главным героем Михаилом Заливакой. Создатели шоу рассказали неожиданные факты о мужчине, среди которых то, что он в детстве ломал спину и заново учился ходить. Другие детали из его биографии – читайте далее.

Михаил уверен, что сможет влюбиться на проекте "Холостяк". Он пришел на реалити для того, чтобы найти девушку, с которой сможет построить крепкую семью.

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Биография "Холостяка" Михаила Заливаки

Михаил родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мама Заливаки раньше была руководительницей фармуправления, а сейчас пишет иконы. Также у мужчины есть сестра по отцу, которую зовут Ника.

Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса. 31-летний Михаил преуспел в карьере. Он основал логистическую компанию и активно развивает ее. Благодаря этому Заливака стал уверенным в себе и каждый раз ставит новые цели, которые успешно достигает.

Михаил много времени уделяет регулярным тренировкам и постоянно совершенствует свое тело, поддерживает его в отличной физической форме. Также Заливака обожает путешествия. Он любит экстрим и активный отдых. В 2019 году мужчина совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.



"Холостяк" Михаил Заливака / Фото stb.ua

Михаил очень любит животных. Сейчас вместе с ним живут двое котиков: девочка Бублик и мальчик Бруно. А еще он следит за модой и убежден, что стильно могут выглядеть не только девушки, но и парни. Любимый элемент гардероба Заливаки – обувь. Он обожает бренды Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.



"Холостяк" Михаил Заливака / Фото stb.ua

Главный герой 11 сезона "Холостяка" стремится построить семью с девушкой, которая заинтересована в профессиональном развитии и постоянно совершенствуется. Также Михаилу очень не нравится, когда девушка во время разговора нецензурно выражается. Это качество может сразу оттолкнуть мужчину.

20 фактов о Михаиле Заливаке

Мужчина обожает кошек. Он является хозяином двух кошек.

Музыка – это то, что способно вдохновить Михаила.

В детстве "Холостяк" ломал спину и заново учился ходить.

Доброта – самая сильная сторона характера Заливаки.

В детстве мужчина мечтал стать актером.

Отец – самый сильный мужчина для Михаила.

Михаил хотел бы научиться играть на фортепиано.

Заливака никогда ни о чем не жалеет.

В детстве "Холостяк" украл коня. Этот поступок он считает самым наглым в своей жизни.

Михаилу не комфортно, когда он находится в компании девушки, которая употребляет нецензурную лексику во время разговора.



"Холостяк" Михаил Заливака / Фото stb.ua