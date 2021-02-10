Холостяк 11 сезон: биография Михаила Заливаки и 20 интересных фактов из его жизни
Уже 5 марта на телеканале СТБ стартует 11 сезон романтического проекта "Холостяк". Накануне премьеры организаторы знакомят публику с главным героем Михаилом Заливакой. Создатели шоу рассказали неожиданные факты о мужчине, среди которых то, что он в детстве ломал спину и заново учился ходить. Другие детали из его биографии – читайте далее.
Источник:инстаграм шоу "Холостяк"
Михаил уверен, что сможет влюбиться на проекте "Холостяк". Он пришел на реалити для того, чтобы найти девушку, с которой сможет построить крепкую семью.
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Биография "Холостяка" Михаила Заливаки
Михаил родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мама Заливаки раньше была руководительницей фармуправления, а сейчас пишет иконы. Также у мужчины есть сестра по отцу, которую зовут Ника.
Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса. 31-летний Михаил преуспел в карьере. Он основал логистическую компанию и активно развивает ее. Благодаря этому Заливака стал уверенным в себе и каждый раз ставит новые цели, которые успешно достигает.
Михаил много времени уделяет регулярным тренировкам и постоянно совершенствует свое тело, поддерживает его в отличной физической форме. Также Заливака обожает путешествия. Он любит экстрим и активный отдых. В 2019 году мужчина совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.
"Холостяк" Михаил Заливака / Фото stb.ua
Михаил очень любит животных. Сейчас вместе с ним живут двое котиков: девочка Бублик и мальчик Бруно. А еще он следит за модой и убежден, что стильно могут выглядеть не только девушки, но и парни. Любимый элемент гардероба Заливаки – обувь. Он обожает бренды Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.
"Холостяк" Михаил Заливака / Фото stb.ua
Главный герой 11 сезона "Холостяка" стремится построить семью с девушкой, которая заинтересована в профессиональном развитии и постоянно совершенствуется. Также Михаилу очень не нравится, когда девушка во время разговора нецензурно выражается. Это качество может сразу оттолкнуть мужчину.
20 фактов о Михаиле Заливаке
- Мужчина обожает кошек. Он является хозяином двух кошек.
- Музыка – это то, что способно вдохновить Михаила.
- В детстве "Холостяк" ломал спину и заново учился ходить.
- Доброта – самая сильная сторона характера Заливаки.
- В детстве мужчина мечтал стать актером.
- Отец – самый сильный мужчина для Михаила.
- Михаил хотел бы научиться играть на фортепиано.
- Заливака никогда ни о чем не жалеет.
- В детстве "Холостяк" украл коня. Этот поступок он считает самым наглым в своей жизни.
- Михаилу не комфортно, когда он находится в компании девушки, которая употребляет нецензурную лексику во время разговора.
"Холостяк" Михаил Заливака / Фото stb.ua
- Идеальный выходной Заливаки – это тогда, когда у него выключен телефон и никто не беспокоит.
- Последняя песня, которую он добавил в свой плейлист – Eric Clapton, B.B. King Riding with the King.
- Книга, которая повлияла на "Холостяка" – Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".
- В одежде Михаил предпочитает свободный, удобный стиль.
- В Заливаки есть более 70 пар обуви.
- Утренняя привычка "Холостяка" – выпить примерно литр воды.
- Поездка с отцом на канатной дороге и поедание чипсов во время нее – самое яркое воспоминание из детства "Холостяка".
- Любимые актеры Михаила – Дензел Вашингтон и Мэттью Макконахи.
- В течение ближайших 10 лет Михаил стремится создать семью и развивать бизнес.
- Михаил уверен, что на проекте "Холостяк" реально найти свою любовь.
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