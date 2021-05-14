За напряженным 11 выпуском 11 сезона шоу "Холостяк", который показали 14 марта, наблюдали тысячи телезрителей. В шаге от финала мама Михаила Заливаки засыпала девушек каверзными вопросами. Ее проверку на честность прошли не все. Кроме того, экс-участница Юлия "Зайка" перешагнула через все правила, чтобы все же признаться бизнесмену в чувствах. Сенсационные подробности узнавайте дальше на Showbiz 24.

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Знакомство Ани с мамой и друзьями Михаила

Перед встречей с родными "Холостяка" Аня не нервничала, потому что всегда нравилась родителям своих избранников. Однако перед ответственным знакомством мужчина пригласил ее на энергичное свидание – на тайский бокс. Участница была в восторге, так как раньше рассказывала, что мечтает освоить этот вид спорта.

Аня была сконцентрирована, однако не все приемы удавались ей сразу. С помощью Михаила у девушки все получилось. Он старался быть ближе к участнице, а она поначалу стеснялась проявлять чувства в присутствии тренера. Их свидание завершилось поцелуями на ринге.

После тайского бокса они отправились в магазин детских игрушек, где их уже ждала мама "Холостяка". Мужчина оставил их наедине. Аня рассказала, что мечтает о троих детях, а Михаил нравится ей за экстримальные увлечения. Лариса Ильинична поделилась – не ожидала, что сын подастся на романтический реалити-проект.

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По дороге в ресторан мама бизнесмена поинтересовалась, или любовь к экстриму – это единственное, что нравится Ане в ее сыне. Она же поспешила добавить, что нуждается в том, чтобы отдавать любовь. Перед ужином участница вручила Ларисе Ильиничне картину, которую бисером вышила ее бабушка.

Аня сияет. Я вижу, что возникли чувства к Михаилу,

– заметила мама "Холостяка".

В ресторане к ним присоединились друзья Михаила – Саша и Яна с дочкой Дианой, для которой Аня и Лариса Ильинична подобрали подарок – конструктор. Во время ужина пара поняла, что девушка – смелая, амбициозная, активная.

Однако их смутило то, что она мечтает о троих детях, но не имеет понимания, как поставить их на ноги и сохранить семью. Она не готова с головой погрузиться в семью и хочет привлекать к воспитанию потомков нянь, что кардинально разнится со взглядами Михаила. Кроме того, Аня хочет отметить свадьбу в замке в Риме, Франции и Италии. "Холостяка" такие амбиции откровенно удивили.

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Знакомство Даши с родителями и другом "Холостяка"

С Дашей Михаил Заливако встретился в парке развлечений и предложил покататься на колесе обозрения. Там он выяснил, что девушка никогда не знакомилась с родителями своих бойфрендов, поэтому ей было крайне тревожно, что сказалось на их общении.

После прогулки по городу они поехали на работу к бизнесмену, где он познакомил участницу с другом детства и коллегой Сашей. Парень выяснил, что Даша готова к семье и детям, а фундаментальная основа отношений для нее – это доверие.

Она ценит их моменты. Он является для нее важным человеком. Хорошая девочка, она мне показалась искренней в плане чувств,

– подчеркнул Вова.

Впоследствии Михаил Заливако пригласил девушку в свой дом, где их ждала его мама. Поскольку Лариса Ильинична пишет иконы, Даша подарила ей акварели. К сожалению, участница так и не смогла расслабиться, поэтому разговор с мамой "Холостяка" был напряженным. Женщину откровенно смутило то, что спортсменка не имеет никаких увлечений, кроме работы, и не говорит о чувствах к ее сыну.

Поскольку общение с мамой не сложилось, Михаил Заливако познакомил Дашу с отцом и сестрой, с которыми вышел на контакт через видеосвязь. Мужчина был в хорошем настроении и разрядил атмосферу. Он расспросил девушку о работе, родителях и поинтересовался, как она "попала в телевизор". Она же не ставила папе "Холостяка" никаких вопросов.

У Даши сложилось впечатление, что Лариса Ильинична не подпускала ее к себе, поэтому была разочарована. С бизнесменом они попрощались холодно. Тогда как маме Михаила показалось, что сын проявляет к ней большую симпатию, чем она к нему.

Знакомство Розали с мамой и другом главного героя

Перед знакомством с родными "Холостяк" предложил девушке экранизировать их сказку о Розали – создать мультик. Вместе они нарисовали главную героиню, ее избранника и несколько сцен из произведения, которое придумали в предыдущих выпусках. Все прошло очень легко и весело. Тогда герои отправились на студию звукозаписи, на которой раньше работала участница проекта, и вместе озвучили мультфильм.

Она сегодня стала спокойнее, перестала суетиться,

– поделился Михаил Заливако.

После романтического свидания "Холостяк" пригласил Розали домой, где уже были Лариса Ильинична и их общий друг Руслан. Маме бизнесмена девушка подарила сертификат на семейную фотосессию и орхидею. Женщина сразу заметила, что певица – творческая личность, поэтому подходит ее сыну.

Во время индивидуального разговора Розали поблагодарила Ларису Ильиничну за заботливого, доброго, внимательного сына. Участница заверила, что Михаил – ее человек, поэтому она мечтает построить семью именно с ним. Руслан тоже позвал девушку на общение и выяснил, что на проект она пришла за отношениями, а не за пиаром.

Прощаясь, Розали заявила – ей было важно стать частью семьи "Холостяка" хотя бы на один вечер. А вот мама посоветовала сыну не путать дружбу с любовью, так как их история очень напоминает то, как развивались ее отношения с бывшим мужем. "Чтобы не повторять наши ошибки, надо не проморгать любовь", – посоветовала Лариса Ильинична.

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Письмо от Юли "Зайки"

Экс-участница, с которой Михаил попрощался в 9 выпуске, передала ему письмо, предложив начать их историю сначала. Она ждала главного героя на месте первой встречи.

Когда Гриша сказал, что для меня есть записка, я сразу подумал, что это от Юли. Для меня это был тот момент, когда я головой понимаю – надо, а внутри мне говорят: "Нет, нет, не надо",

– поделился Холостяк.

Он добавил, что прощание с Юлией было очень тяжелым, а множество вопросов осталось невыясненным. Поэтому после церемонии роз Михаил Заливако появился в роскошном комплексе, где состоялась первая вечеринка. Так, девушка опровергла слухи об эскорте, которые распространялись на проекте, и призналась в своих чувствах.

"Я здесь для того, чтобы сказать тебе очень важную вещь. Я реально хочу быть с тобой, я тебя люблю. Просто хочу, чтобы ты это знал", – призналась Юлия "Зайка".

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"Холостяк" поверил словам девушки. Поскольку он соскучился по ней, то пригласил на разговор, который показал – их расставание было мучительным для обоих. Поэтому Михаил Заливако познакомил Юлю со своей мамой с помощью видеосвязи. Во время общения девушка делилась своими переживаниями и даже расплакалась.

Я очень сильно влюблена в вашего сына,

– заявила Юля "Зайка".

Тогда экс-участница пригласила бизнесмена в гости. Он согласился, так как надеялся, что знакомство с ее мамой поможет выяснить все недоразумения. Мужчину смутило то, что мамочка Юли считает, что на "Холостяке" невозможно найти настоящую любовь. По ее мнению, проект – это возможность стать популярным.

Во время диалога с мамой девушки Михаил поделился – Юля сразу покорила его не только красотой, но и острым умом. Он отправил ее домой только потому, что она не говорила о своих чувствах. Мама призналась – дочка всегда заскакивает в последний вагон и не умеет выражать свою любовь.

"Я так не хочу. Я хочу, чтобы все было вовремя. Неважно, что будет дальше, но сегодня я ей верю", – заявил Михаил Заливако.

После страстных поцелуев наедине, они прогулялись по вечерней столице. В цветочном бутике "Холостяк" вручил Юле розу и предложил вернуться на проект! Как и во время первого свидания, Юля восхитила его открытостью, искренностью, поэтому им удалось начать все сначала.

У меня опять екнуло, вот и все. Я счастлив,

– подытожил "Холостяк".

Церемония роз

Церемония роз выдалась очень напряженной. В финал прошли – Аня, Розали и Юля "Зайка", а с Дашей "Холостяк" попрощался навсегда.