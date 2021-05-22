В последнем эфире "Холостяка-11" за сердце харьковского бизнесмена Михаила Заливако боролись трое харизматичных красавиц – Анна, Розали и Юлия "Зайка". Мужчина еще с первой вечеринки удивлял публику, когда решил оставить в шоу всех 29 участниц, и продолжал потрясать смелыми решениями вплоть до финала. Он разрешил вернуться Юлии "Зайке" на этапе знакомства с родителями. Не пожалел ли Михаил об этом и с кем решил продолжить строить отношения вне съемочной площадки – читайте далее.

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Свидание с финалистками в мебельном центре

Согласно правилам проектуа финальный выбор "Холостяк" должен делать между двумя девушками. Именно поэтому он решил встретиться отдельно с Аней, Юлей "Зайкой" и Розали. Михаил пригласил участниц в мебельный центр. Он предложил девушкам спроектировать комнату, которая будет самой важной в их общем доме. Таким образом Заливако стремился проверить, с кем из претендентом на его сердце есть общие взгляды.

Аня и Юлия выбирали, которую спальню хотели, а Розали захотела выбирать гостиную. С мебелью и другими элементами декора для спальни девушки определились быстро, а вот Розали долго выбирала, что же хочет.

В конце каждой встречи работники мебельного центра помогли спроектировать те комнаты, которые выбрали девушки. Во время общения с Розали Михаил удивился, ведь девушка выбирала гостиную для посиделок с друзьями, но не для них обоих. А вот разговоры с Юлей и Аней были душевными и интимными – о семье, совместной жизни, детях.

Михаил принял решение отпустить Розали, отметив, что у нее нет видения общего будущего. Это изрядно удивило и огорчило девушку.

До сих пор не верю, что это произошло. Больно от того, что наша история закончилась. Сейчас я будто бы упала в пропасть. Это не такой финал, который я представляла,

– прокомментировала выбор "Холостяка" Розали.

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Аня и Юлия "Зайка" получили от Михаила розы. Анна была очень удивлена, когда увидела конкурентку, с которой несколько недель назад Заливако попрощался. Однако "Холостяк" признался, что к обеим есть чувства, поэтому выбор будет делать именно между этими участницами.

Михаил вместе с девушками полетел в Дубай, где произошли решающие свидания в этом сезоне и долгожданный выбор "Холостяка".

Экстремальное свидание и обед в небе с Аней

Аня не скрывала свою злость и рассказала Заливаке, что ей не нравится. Девушка ревнует "Холостяка", поэтому не сразу простила ему то, что он в очередной раз сделал ей больно. Свидание Анны и Михаила началось с аттракционов. Участница обожает адреналин, поэтому наслаждалась каждым моментом.

Впоследствии Заливако предложил девушке пойти на детскую карусель. Это были милые, веселые моменты, однако Анне такое развлечение не очень понравилась. Ей больше нравится экстрим. "Холостяк" подарил красавице игрушечную собаку, которую ей не удалось выиграть на одном из аттракционов.

После всех развлечений Михаил сказал, что хочет пообедать с Аней в небе. Между ними произошла интимная беседа, которая немного смутила "Холостяка". Девушка постоянно хочет узнавать что-то новое, а в жизни всегда есть рутина, которую невозможно изменить. Богдан стремится жить в Киеве и хочет, чтобы вместе с ней был Заливако. "Холостяк" не понял, как Аня видит их совместную жизнь после проекта.

Он решил продолжить разговор за романтическим ужином в отеле. Тогда Аня поделилась, что хочет взаимной любви и стремится делать мужчину, который будет рядом с ней, счастливым. Михаил отметил, что для него в отношениях нет границ. Мужчине не нравится Киев, однако чувства к Анне могут быть сильнее нежелания жить в столице.

"Холостяк" начал спрашивать о бывшем муже девушки – Андрее Богдане. Однако девушка не захотела говорить на эту тему. Она отметила Михаилу, что строит свое будущее с ним. После этого напряжение исчезло и свидание продолжилось страстными поцелуями и объятиями. Также были разговоры на очень интимные темы и много тактильности.

Катание на сноубордах и романтический ужин с Юлей "Зайкой"

Михаил пригласил Юлию на активное свидания. Они вдвоем отправились кататься на сноубордах. "Зайка" не любит зимние виды спорта, поэтому "Холостяк" решил показать девушке, что это может быть весело.

Девушка никогда раньше не каталась на лыжах или сноуборде, поэтому Заливако постоянно поддерживал ее и успокаивал. "Холостяк" уделил время тому, чтобы научить Юлию. Когда у "Зайки" вышло поехать на сноуборде, оба были очень счастливы.

После катания Михаил сделал девушке еще один сюрприз. Они пошли к пингвинам, что очень понравилось как Юле, так и "Холостяку". Это было очень интересно и очаровало обоих.

Последнее свидание Юлии и Михаила на проекте продолжилось за романтическим ужином на террасе с невероятно красивым видом на фонтаны и закат. Они ужинали, танцевали, обнимались. Не обошлось без разговора о совместной жизни, которой хотят оба. На вопрос о том, в каком городе "Зайка" хочет жить, она отметила, если Михаил позовет в Харьков, то она готова переехать.

В конце встречи Заливако предложил девушке уединиться. Он поделился, что хочет домашнего уюта, чтобы было о чем поговорить со своей избранницей. Также признался, что ему нравится возвращение Юлии и для него это ценно. "Зайка" рассказала, что она действительно хочет быть с "Холостяком" и любит его.

Выбор "Холостяка" Михаила Заливаки

В конце выпуска финалистки и Михаил рассказали свои впечатления от проекта, поделились переживаниями. "Холостяк" признался, что никогда бы не подумал, что может чувствовать то, что почувствовал на шоу. Заливако рассказал, как развивались отношения с Юлей и Аней, как он видит то, что происходило в течение трех месяцев. В свою очередь девушки поделились своими чувствами.

После этого девушки собирались у "Холостяка" на главную церемонию сезона, где Михаил должен был сделать финальный выбор. Каждой из девушек Заливако сказал приятные слова, однако волнения не утихала ни у кого.

С Аней, с Юлей у "Холостяка" на проекте было 2 неповторимые истории, чувства, которые невозможно описать словами. Однако признаться в любви Михаил смог только одной. И ею стала Анна Богдан. С Юлей "Зайкой" Заливако попрощался, признавшись, что не любит ее.